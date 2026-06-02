"Інопланетне скло" Тутанхамона: вчені вирішили давню загадку дивного мінералу (фото)

Вчені, які досліджують таємниче "інопланетне скло" в Африці, виявили нові підказки про подію, яка призвела до його утворення.

Дивний жовтий мінерал, відомий як Лівійське скло, можна виявити в пустелі на території Єгипту та Лівії. Вважається, що цей мінерал утворився під час екстремальної події, пов'язаної з позаземним об'єктом, приблизно 29 мільйонів років тому. Тепер учені з Міланського університету (Італія) з'ясували, як саме утворилося це дивне жовте скло, пов'язане з єгипетським фараоном Тутанхамоном, пише Daily Mail.

Нове дослідження допомагає зрозуміти, як утворилося таємниче скло, яке стародавні єгиптяни цінували настільки сильно, що помістили його в гробницю фараона Тутанхамона. Серед численних скарбів, знайдених у гробниці Тутанхамона, були вишукані золоті прикраси, виготовлені зі шматочків жовтого скла.

Дивний жовтий мінерал, відомий як Лівійське скло, можна виявити в пустелі на території Єгипту та Лівії Фото: Daily Mail

Досі вчені точно не знають, яким чином утворилося це скло. Одна теорія припускає, що на Землю мільйони років тому впав астероїд або комета. У результаті було створено настільки високу температуру і тиск, що багаті на кремнезем породи розплавилися і таким чином було створено жовте скло.

Інша теорія припускає, що астероїд або комета вибухнули в атмосфері Землі, вивільнивши достатньо енергії, щоб нагріти пустелю внизу. У результаті утворилося Лівійське скло. Тривалі суперечки про походження "інопланетного скла" змусили вчених провести нове дослідження. Вчені вивчили крихітне включення циркону, приховане в зразку Лівійського скла.

Циркон — це дуже міцний мінерал, який використовується для реконструкції стародавніх подій, оскільки він може витримувати умови, що руйнують багато інших мінералів. Те, що виявили вчені, не схоже ні на що раніше побачене в Лівійському склі.

Лівійське скло було виявлено в ювелірних виробах, знайдених у гробниці фараона Тутанхамона Фото: Daily Mail

Циркон мав розмір лише близько 20 мікрометрів, що менше за ширину людської волосини, але він демонстрував незвичайну розгалужену, деревоподібну структуру. Вчені вважають, що вона утворилася після того, як мінерал повністю розплавився і швидко знову кристалізувався в міру охолодження скла.

Вчені також виявили щось несподіване. Не було жодних ознак жодних ознак мінералів, які зазвичай з'являються під час плавлення й охолодження циркону. Це означає, що циркон був нагрітий настільки сильно, що повністю розплавився, а потім швидко кристалізувався, минаючи кілька проміжних стадій. Вчені вважають, що жовте скло піддавалося впливу температур, що перевищують 2700 градусів Цельсія.

Вчені вважають, що циркон зберіг свідоцтва екстремальної спеки і швидкого охолодження, які призвели до утворення жовтого скла. Воно, ймовірно, утворилося, коли сильна спека розплавила як циркон, так і багатий на кремнезем матеріал, що оточував його.

Хоча це відкриття надає одні з найпереконливіших доказів того, що Лівійське скло утворилося внаслідок сильного нагріву, воно не вирішує давню суперечку про походження скла. Тобто досі незрозуміло, впав астероїд на Землю чи вибухнув в атмосфері.