Фараон Древнего Египта Тутанхамон отправился в загробный мир со 140 парами трусов

Археологи обнаружили гробницу фараона Тутанхамона в 1920-х годах, в ней было найдено множество великолепных артефактов. Официально было зарегистрировано 5398 погребальных предметов.

В гробнице фараона археологи нашла церемониальные фигурки, колесницы, украшения, произведения искусства и даже еду. Исследователи также нашли и нижнее белье Тутанхамона – более 140 пар, пишет Popular Science.

Никто не знает, зачем фараону могло понадобиться такое количество набедренных повязок в загробном мире. Ученые на протяжении десятилетий подробно изучали гардероб фараона Древнего Египта, но так и не нашли ответ на этот вопрос.

Во время анализа одежды Тутанхамона ученым удалось узнать, что параметры его тела были в пределах 78-73-109 см. Дальнейшее сканирование останков Тутанхамона показало, что у него был худощавый торс и жировые отложения в области бедер.

Відео дня

Цифровая модель показал, как выглядел фараон Тутанхамон Фото: BBC

Некоторые исследователи предполагают, что Тутанхамон мог унаследовать врожденное заболевание, которое повлияло на форму его тела. Фараон Эхнатон, который мог быть отцом юного Тутанхамона, изображался в произведениях искусства с широкими бедрами и выступающим животом, что выделяло его на фоне портретов других египетских монархов.

Но генетические исследования показали, что маловероятно, что у членов семьи были большие ягодицы от рождения. Возможно, у этого фараона просто было немного лишнего веса, а также много средств, чтобы обеспечить себя нижним бельем в загробной жизни.

Другие новости науки