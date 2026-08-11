Знайдено унікальні персні з Стародавньої Греції: вони можуть мати позаземне походження

У бронзовому столітті грецька знать носила персні з матеріалу, що прилетів із космосу.

Нещодавно проведений хімічний аналіз виявив сліди нікелю в десятках перснів-печаток. За словами дослідників, це безперечна ознака того, що залізо для перснів було видобуто з метеоритів. Кільця були знайдені в руїнах елітних гробниць, будинків і храму на півдні Греції та на Криті, а метеоритний метал часто був покритий шарами золота та срібла, пише Science News.

"Це свідчить про те, що метеоритне залізо вважалося дуже цінним металом, який використовували для виготовлення особливо цінних предметів та для високопоставлених осіб. Ймовірно, це була мікенська та мінойська еліта", — каже археолог Елені Манцурані з Афінського університету.

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Метеоритне залізо цінувалося в усьому стародавньому світі, особливо в Єгипті, де в пустелях було легко знайти метеорити. Але метеоритне залізо рідко зустрічалося в Стародавній Греції, оскільки більшу частину космічних каменів, що падають, поглинає море.

Мантцурані та Матьє Гунель, астрофізик і хімік із Французького музею природної історії в Парижі, використовували рентгенівську флуоресценцію для дослідження залізних предметів із 33 археологічних пам’яток, що датуються 3000–4000 роками тому. Більшість із них не містили нікелю, що свідчить про те, що залізо було викуване з руд із використанням примітивних технологій плавки. На відміну від цього, залізо в метеоритах зазвичай містить високу частку нікелю, іноді до 50%, зазначають дослідники.

У 13 предметах було виявлено сліди нікелю. Усі вони мали вигляд кілець або фрагментів кілець, багато з яких також виконували функцію печаток. З цих 13 кілець дослідники вважають, що 10, ймовірно, були виготовлені з метеоритного заліза, а решта три потребують подальшого вивчення.

З огляду на те, що метеорити на Криті та в Греції трапляються рідко, дослідники припускають, що цей цінний метал було завезено з Єгипту, що свідчить про давні торговельні зв’язки між цими регіонами.

Метеоритних залізних кілець, що датуються періодом після XII століття до н. е., у цьому регіоні не виявлено, що свідчить про зникнення таких практик приблизно під час занепаду пізньої бронзової доби.

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