Найдены уникальные кольца из Древней Греции: они могут иметь внеземное происхождение

В бронзовом веке греческая знать носила кольца из материала, который прилетел из космоса.

Недавно проведенный химический анализ показал следы никеля в дюжин перстней-печаток. По словам исследователей, это верный признак того, что железо для колец было добыто из метеоритов. Кольца были найдены в руинах элитных гробниц, домов и храма на юге Греции и Крите, а метеоритный металл часто был покрыт слоями золота и серебра, пишет Science News.

“Это показывает, что метеоритное железо считалось очень ценным металлом, используемым для изготовления предметов особой ценности и для высокопоставленных лиц. Вероятно, это была микенская и минойская элита”, - говорит археолог Элени Манцурани из Афинского университета.

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Метеоритное железо ценилось во всем древнем мире, особенное в Египте, где в пустынях было легко найти метеориты. Но метеоритное железо редко встречалось в Древней Греции, потому как большую часть падающих космических камней поглощает море.

Мантцурани и Матье Гунель, астрофизик и химик из Французского музея естественной истории в Париже, использовали рентгеновскую флуоресценцию для изучения железных предметов из 33 археологических памятников, датируемых 3000–4000 годами назад. Большинство из них не содержали никеля, что свидетельствует о том, что железо было выковано из руд с использованием примитивных технологий плавки. В отличие от этого, железо в метеоритах обычно содержит высокую долю никеля, иногда до 50%, говорят исследователи.

В 13 предметах были обнаружены следы никеля. Все они представляли собой кольца или фрагменты колец, многие из которых также выполняли функцию печатей. Из этих 13 колец исследователи считают, что 10, вероятно, были изготовлены из метеоритного железа, а остальные три требуют дальнейшего изучения.

Учитывая редкость метеоритов на Крите и в Греции, исследователи предполагают, что ценный металл был импортирован из Египта, что свидетельствует о древней торговле между этими регионами.

Метеоритные железные кольца, датируемые периодом после XII века до н.э., в этом регионе не обнаружены, что указывает на исчезновение таких практик примерно во время краха позднего бронзового века.

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