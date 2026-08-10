Земний океан закипає: температура води вперше в історії досягла такого високого рівня

У недавньому дослідженні вчені зафіксували, що глобальна температура океану досягла рекордного рівня — 20,96 °C.

Протягом останніх кількох місяців вчені раз у раз попереджають про те, що в Тихому океані розгортається найбільше в історії явище Ель-Ніньйо. Як показують спостереження, внаслідок цього температура океану досягла рекордного рівня, пише Daily Mail.

Останні дані Служби з питань зміни клімату Copernicus (C3S) свідчать, що минулого місяця було зафіксовано найвищу температуру поверхні океану за всю історію спостережень у липні. Вчені вважають, що значною мірою ця рекордна спека зумовлена виключно високими температурами в тропічній частині Тихого океану — це район, де починається явище Ель-Ніньйо.

Тепер вчені стверджують, що "супер-Ель-Ніньйо" вже сприяє екстремальному нагріванню океану, і прогнозується подальше посилення цих умов у найближчі місяці. Дані вказують на те, що середня глобальна температура поверхні моря підскочила до 20,96 °C, перевищивши попередній рекорд для липня, встановлений у 2023 році.

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Відомо, що в Європі ці рекордні температури спричиняють повсюдні сильні або екстремальні морські теплові хвилі, які завдають шкоди місцевим екосистемам. Тим часом на суші Західна Європа пережила найспекотніший період червня-липня за всю історію спостережень, із середньою температурою 21,62 °C. Для порівняння, це на 2,79 °C вище за середньостатистичну температуру, що побило рекорд, встановлений у 2022 році.

Зазначимо, що Південне коливання Ель-Ніньйо — це природний погодний цикл, у якому спекотні та холодні фази чергуються з періодичністю 2–7 років. Під час спекотних фаз Ель-Ніньйо пасати, які зазвичай переносять теплі води з Південної Америки в бік Австралії, сповільнюються або навіть змінюють напрямок. Це заважає холодній воді підніматися і призводить до накопичення гарячої води біля поверхні в екваторіальній та тропічній частинах Тихого океану. Зрештою ця гаряча вода поширюється й підвищує середні світові температури, що призводить до серйозних погодних катаклізмів по всій планеті.

Недавні спостереження свідчать, що температура поверхні моря в Тихому океані та по всьому земній кулі сьогодні вища, ніж будь-коли раніше для цієї пори року. А ситуація, що розвивається навколо супер-Ель-Ніньйо, не демонструє ознак уповільнення.

Дослідники зазначають, що зміна клімату дедалі частіше призводить до спекотних і посушливих умов, які сприяють виникненню великих, інтенсивних лісових пожеж у Південній Європі, водночас подовжуючи пожежонебезпечний сезон на півночі.

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