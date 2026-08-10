Земной океан закипает: температура воды впервые в истории достигла столь высокого уровня

В недавнем исследовании ученые зафиксировали, что глобальная температура океана достигла рекордного уровня — 20,96 °C.

В последние несколько месяцев ученые то и дело предупреждают о том, что в Тихом океане разворачивается крупнейшее в истории Эль-Ниньо. В результате температура океана, как показывают наблюдения, достигла рекордного уровня, пишет Daily Mail.

Последние данные Службы изменения климата Copernicus (C3S) показывают, что в прошлом месяце была зафиксирована самая высокая температура поверхности вокана за всю историю наблюдений в июле. Ученые считают, что в значительной степени эта рекордная жара обусловлена исключительно высокими температурами в тропической части Тихого океана — это район, где начинается явление Эль-Ниньо.

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Теперь ученые утверждают, что супер-Эот-Ниньо уже подпитывает экстремальное нагревание океана, и прогнозируется дальнейшее усиление этих условий в ближайшие месяцы. Данные указывают на то, что средняя глобальная температура поверхности моря взлетела до 20,96°C, превысив предыдущий рекорд для июля, установленный в 2023 году.

Известно, что в Европе эти рекордные температуры вызывают повсеместные сильные или экстремальные морские волны тепла, которые наносят ущерб местным экосистемам. Тем временем на суше Западная Европа пережила самый жаркий период июня-июля за всю историю наблюдений, со средней температурой в 21,62°C. Для сравнения, это на 2,79°C выше среднестатистической температуры, побив рекорд, установленный в 2022 году.

Отметим, что Южное колебание Эль-Ниньо — естественный погодный цикл, чередующий жаркие и холодные фазы с периодичностью в 2-7 лет. Во время жарких фаз Эль-Ниньо пассаты, которые обычно переносят теплые воды из Южной Америки в сторону Австралии, замедляются или даже меняют направление. Это мешает холодной воде подниматься и приводит к накоплению горячей воды у поверхности в экваториальной и тропической частях Тихого океана. В конечном итоге эта горячая вода распространяется и повышает среднемировые температуры, что приводит к серьезным погодным катаклизмам по всей планете.

Недавние наблюдения показывают, что температура поверхности моря в Тихом океане и по всему земному шару сегодня выше, чем когда-либо для этого времени года. И развивающаяся картина супер-Эль-Ниньо не показывает признаков замедления.

Исследователи отмечают, что изменение климата все чаще приводит к жарким и сухим условиям, которые способствуют возникновению крупных, интенсивных лесных пожаров в Южной Европе, одновременно продлевая пожароопасный сезон на север.

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