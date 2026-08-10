Не вызывают аллергии у людей: первые в истории модифицированные щенки отмечают день рождения

Первые в мире собаки, генетически модифицированные для удаления вызывающего аллергею белка, отмечают свой второй день рождения.

Пара генетически модифицированных биглей, Алфи и Бейли, были модифицированы генетически, чтобы не вызывать аллергии у людей. Ученые отмечают, что щенки готовятся отметить свой второй день рождения и, похоже, пока у них не наблюдается никаких нежелательных проблем со здоровьем, пишет IFLScience.

Это указывает на то, что белок, ответственный за собачью аллергию, может быть безопасно удаено из генома собаки без влияния на ее развития. Ученые считают, что это открывает путь для разведения гипоаллергенных питомцев.

Отметим, что аллергия у собак в основном вызывается белком, известным как аллерген Canis familiaris 1, или Can f 1. Он, как известно, содержится в слюне перхоти животных, а также вызывает воспалительную реакцию у некоторых особей, стимулируя выработку антител иммуноглобулина E (IgE). Обычно IgE реагирует только на паразитарные инфекции, но иногда ошибочно принимает безвредные белки, такие как Can f 1, за патоген и запускает полномасштабную иммунную реакцию.

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Щенки готовятся встретить свой второй день рождения Фото: The CRISPR Journal

Статистика свидетельствует о том, что аллергия на собак встречается у около 15% людей в мире, а порой может приводить к приступам астмы или другим опасным последствиям. В настоящее время аллергенная иммунотерапия остается единственным доступным вариантом для людей с такой чувствительностью к собакам, хотя ее эффективность ограничена.

Это заставляет ученых искать варианты для удаления причины аллергии на собак в источнике, генетически модифицируя щенков, которые не вырабатывают Can f 1. Ученые использовали методы редактирования генов CRISPR-Cas9 — в результате им удалось успешно вывести дух самок биглей 22 сентября 2024 года. К счастью, ни у одной из них не было обнаружено следов этого белка в слюне или перхоти.

Собак назвали Алфи и Бейли. По словам ученых, в течение последних двух лет самки успешно развивались и в настоящее время их вес составляет около 9-10 килограммов, что соответствует нормальному развитию животных. По словам ученых, обе собаки регулярно проходили ветеринарные осмотры и до настоящего времени не демонстрировали никаких клинически выраженных отклонений в состоянии здоровья.

На данный момент это исследование остается экспериментальным, и генетически отредактированные щенки еще не доступны в качестве домашних питомцев. Однако исследователи подвергли людей с аллергией на собак воздействию слюны и перхоти двух собак и обнаружили, что это не вызвало воспалительной реакции

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