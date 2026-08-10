Не викликають алергії у людей: перші в історії генетично модифіковані цуценята святкують день народження

Перші у світі собаки, генетично модифіковані з метою видалення алергенного білка, святкують свій другий день народження.

Пара генетично модифікованих біглів, Альфі та Бейлі, була генетично модифікована, щоб не викликати алергію у людей. Вчені зазначають, що цуценята готуються відсвяткувати свій другий день народження і, схоже, поки що у них не спостерігається жодних небажаних проблем зі здоров’ям, пише IFLScience.

Це свідчить про те, що білок, який спричиняє алергію у собак, можна безпечно видалити з геному собаки, не впливаючи на її розвиток. Вчені вважають, що це відкриває шлях до розведення гіпоалергенних домашніх тварин.

Зазначимо, що алергія у собак здебільшого спричиняється білком, відомим як алерген Canis familiaris 1, або Can f 1. Він, як відомо, міститься у слині та лупі тварин, а також викликає запальну реакцію у деяких особин, стимулюючи вироблення антитіл імуноглобуліну E (IgE). Зазвичай IgE реагує лише на паразитарні інфекції, але іноді помилково сприймає нешкідливі білки, такі як Can f 1, за патоген і запускає повномасштабну імунну реакцію.

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Цуценята готуються до свого другого дня народження Фото: The CRISPR Journal

Статистика свідчить, що алергія на собак зустрічається у близько 15 % людей у світі, а іноді може спричиняти напади астми або інші небезпечні наслідки. Наразі алергенна імунотерапія залишається єдиним доступним варіантом для людей із такою чутливістю до собак, хоча її ефективність є обмеженою.

Це змушує вчених шукати способи усунення причини алергії на собак у самому джерелі, генетично модифікуючи цуценят, які не виробляють Can f 1. Вчені використовували методи редагування генів CRISPR-Cas9 — у результаті їм вдалося успішно вивести двох самок біглів 22 вересня 2024 року. На щастя, у жодної з них не було виявлено слідів цього білка у слині чи лупі.

Собак назвали Альфі та Бейлі. За словами вчених, протягом останніх двох років самки успішно розвивалися, і на даний час їхня вага становить близько 9–10 кілограмів, що відповідає нормальному розвитку тварин. За словами вчених, обидві собаки регулярно проходили ветеринарні огляди і дотепер не виявляли жодних клінічно виражених відхилень у стані здоров’я.

Наразі це дослідження залишається експериментальним, і генетично модифіковані цуценята ще не доступні як домашні улюбленці. Однак дослідники піддали людей з алергією на собак впливу слини та лупи двох собак і виявили, що це не викликало запальної реакції

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