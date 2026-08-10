Останній недосліджений куточок Землі: в Африці виявили десятки незвичайних видів

У недавньому дослідженні вчені вивчили віддалене плато в Анголі, завдяки чому їм вдалося виявити десятки раніше невідомих видів.

Вчені виявили десятки нових видів під час дослідження одного з останніх недосліджених регіонів біорізноманіття Африки. Нове дослідження було зосереджено на віддаленому плато Лісіма в Анголі, і вченим вдалося відкрити вісім нових видів бабок, три нових види коників та близько 60 нових видів метеликів і нічних метеликів, пише Science Focus.

Вчені описали види, які раніше були невідомі науці Фото: Nicky Bay

За словами керівників експедиції, їм вдалося виявити істот і рослини, раніше невідомі науці, зокрема плодових жуків розміром з людську долоню та крихітних павуків із флуоресцентними синіми плямами. За словами керівника експедиції, еколога Роба Тейлора, результати їхньої спільної роботи з колегами виявилися набагато вражаючішими, оскільки їм вдалося виявити значно більшу різноманітність.

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Новий вид павука в Анголі Фото: Nicky Bay

Зазначимо, що плато Лісім тривалий час вважалося однією з останніх великих "білих плям" біорізноманіття в Африці. Більше того, цей район має екологічне значення за межами своїх кордонів — екосистеми та спільноти, розташовані за тисячі кілометрів нижче за течією, залежать від води з плато. Вчені вважають, що чітке розуміння місцевого біорізноманіття в майбутньому допоможе ефективніше захистити всю систему.

Під час експедиції вченим вдалося скласти найдетальнішу на сьогодні картину ландшафту, який раніше не досліджувався вченими. Загалом вченим вдалося зареєструвати 47 видів коників і цвіркунів, три з яких раніше були невідомі вченим.

Чагарникова гадюка, надзвичайно отруйна змія Фото: Nicky Bay

Також було виявлено скорпіонів і жуків, які очікують на лабораторне дослідження для ідентифікації. Кабаня гадюка, дуже отруйна змія, є одним із 23 видів рептилій, зареєстрованих у регіоні.

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