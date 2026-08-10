Простягається на 11 000 світлових років і швидко руйнується: найважливіша мережа Землі під загрозою

Нещодавнє дослідження показало, що великі грибкові мережі планети руйнуються, і тепер вчені намагаються з’ясувати, чому.

Скрізь під нашими ногами розкинулася одна з найдивніших і наймасштабніших живих структур планети. Мова йде про величезну грибкову мережу, що простягається на понад 11 000 світлових років. Цей гриб зовсім не схожий на гриби, які ми їмо — натомість він росте у вигляді мікроскопічних ниток, тонших за бавовну, що пронизують ґрунт і проникають у коріння більшості рослин, пише Science Focus.

За словами вчених, існує кілька типів кореневих грибів, але найпоширенішими є арбускулярні мікоризні гриби, або АМ-гриби. Вони існують сотні мільйонів років і з’явилися на планеті задовго до перших дерев.

Понад століття тому вчені вперше з’ясували, що ці гриби допомагають підтримувати життя в екосистемах, доставляючи поживні речовини та воду рослинам. Однак досі вчені не знали, яка частина цієї прихованої мережі похована під землею. Нове дослідження, проведене вченими з Товариства захисту підземних мереж (SPUN), показало, що вона неймовірно велика.

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Результати показують, що нитки АМ-грибів могли б простягнутися на понад 110 квадральйонів кілометрів — цього достатньо, щоб охопити приблизно десяту частину Чумацького Шляху, або близько 11 000 світлових років. Вважається, що ці нитки містять близько 300 мегатонн вуглецю: у чотири-шість разів більше, ніж сумарна вага всіх живих людей.

Крім того, вчені зосередилися на розумінні того, що станеться, якщо щось настільки величезне під нашими ногами почне руйнуватися. Вчені часто називають ці грибкові мережі земними кровоносних системами, і легко зрозуміти, чому. Справа в тому, що вони вплітаються в коріння рослин і діють як їхнє продовження, проникаючи в ґрунт значно глибше, ніж коріння могло б зробити самостійно. Вони збирають воду та поживні речовини й доставляють їх рослині — натомість рослина платить їм цукром, що виробляється в процесі фотосинтезу.

Цікаво, що ці зв’язки надзвичайно широкі: арбітропні гриби пов’язані приблизно з 70 % усіх видів рослин на планеті. Якщо ця мережа зруйнується, це, по суті, позбавить більшість рослин світу джерел живлення, а разом з ними — і сільськогосподарські культури, ліси та пасовища, від яких ми залежимо.

Однак живлення рослин — це лише половина історії. Відомо, що взаємодія рослин і грибів також сприяє регулюванню клімату. Поглинаючи вуглекислий газ з атмосфери, рослини передають частину цього вуглецю під землю своїм грибковим партнерам, допомагаючи накопичувати його в ґрунті. Попереднє дослідження показало, що близько 4 мільярдів тонн вуглекислого газу щорічно надходить до АМ-грибів — для порівняння, це майже стільки ж, скільки щорічно викидають в атмосферу США.

І все ж, незважаючи на важливість підземної мережі, її дослідженню приділяється надзвичайно мало уваги. Тепер вчені виявили, що люди знищують цю надзвичайно масштабну й важливу підземну мережу. Дослідники виявили, що оранка землі розриває тонкі нитки, а хімічні добрива усувають джерело, з якого рослини живлять гриби — у результаті грибні мережі занепадають.

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