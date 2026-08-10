Простирается на 11 000 световых лет и быстро разрушается: важнейшая сеть Земли под угрозой

Недавнее исследование показало, что обширные грибковые сети планеты разрушаются, и теперь ученые пытаются понять, почему.

Повсюду под нашими ногами распространяется одна из самых странных и масштабных живых структур планеты. Речь идет об обширной грибковой сети, простирающейся более чем на 11 000 световых лет. Этот гриб вовсе не похож на грибы, которые мы едим — вместо этого он растет в виде микроскопических нитей, тоньше хлопка, пронизывающих почву и проникающих в корни большинства растений, пишет Science Focus.

По словам ученых, существует несколько типов корневых грибов, но наиболее распространенными являются арбускулярные микоризные грибы, или АМ-грибы. Они существуют сотни миллионов лет, и появились на планете задолго до первых деревьев.

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Более столетия тому ученые впервые выяснили, что эти грибы помогают поддерживать жизнь в экосистемах, доставляя питательные вещества и воду растениям. Однако до сих пор ученые вне знали, какая часть этой скрытой сети погребена под землей. Новое исследование, проведенное учеными из Общества защиты подземных сетей (SPUN), показало, что она невероятно велика.

Результаты показывают, что нити АМ-грибов могли бы протянуться на более чем 110 квадраллионов километров — это достаточно, чтобы охватить примерно десятую часть Млечного пути, или около 11 000 световых лет. Считается, что эти же нити содержат около 300 мегатонн углерода: в четыре-шесть раз больше суммарного веса всех живущих людей.

Кроме того, ученые сосредоточились на понимании того, что произойдет, если нечто столь огромное под нашими ногами начнет разрушаться. Ученые часто называют эти грибковые сети земными кровеносными системами, и легко понять почему. Дело в том, что они вплетаются в корни растений и действуют как их продолжение, проникая в почву значительно глубже, чем корни могли бы сделать самостоятельно. Они собирают воду и питательные вещества и доставляют их растению — взамен растение платит им сахаром, производимым в процессе фотосинтеза.

Любопытно, что эти связи невероятно обширны: арбитропные грибы связаны примерно с 70% всех видов растений на планете. Если эта сеть разрушится, это, по сути, вырвет линии снабжения из-под большинства растений мира, а вместе с ними и сельскохозяйственные культуры, леса и пастбища, от которых мы зависим.

Однако питание растений — лишь половина истории. Известно, что партнерство растений и грибов также помогают регулировать климат. Поглощая углекислый газ из атмосферы, растения отправляют часть этого углерода под землю своим грибковым партнерам, помогая накапливать его в почве. Предыдущее исследование показало, что около 4 миллиардов тонн углекислого газа ежегодно поступает в АМ-грибы — для сравнения, это почти столько же, сколько ежегодно выбрасывают в атмосферу США.

И все же, несмотря на важность подземной сети, ее изучению уделяется невероятно мало внимания. Теперь ученые обнаружили, что люди уничтожают эту невероятно масштабную и важную подземную сеть. Исследователи обнаружили, что вспашка земли разрывает тонкие нити, а химические удобрения устраняют причину, о которой растения питают грибы — в результате сети грибов увядают.

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