Целый континент течет по невидимым рекам: впервые составлена карта этих водных артерий (фото)

Невидимые реки бурлят в небе, питая мир невидимым, но жизненно важным источником атмосферной влаги, которая выпадает в виде дождей.

Воздушные реки также известны, как небесные реки или летающие реки. Они оказывают гораздо большее гидрологическое влияние, чем меньшие, но потенциально более известные собраться — атмосферные реки, переносящие эпизодический и кратковременный характер, пишет Science Alert.

Воздушные реки, как известно, представляют собой постоянные слияния путей переноса влаги в атмосфере, воплощающие кумулятивное воздействие ветра, от морского бриза до низкоуровневых струйных течений и атмосферных рек.

Известно, что небесные реки поддерживают экосистемы в климатологических масштабах времени и пересекают земной шар. В предыдущих исследованиях ученые уже проследили пути переноса влаги, снабжающие Пакистан, и обнаружили, что они простираются от Скандинавии до Мадагаскара. Ученые отмечают, что составление карт и последующее управление этими воздушными системами орошения становится все более важным для устойчивого водопользования в мире, испытывающем потепление и засуху, вызванные изменением климата.

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В новом масштабном исследовании ученые пошли дальше: команда использовала математическое моделирование и данные климатических наблюдений для анализа воздушных речных систем, которые питают Южную Америку. Результаты позволили определить основные источники влаги, питающие воздушные реки водой, которая просачивается в моря, испаряется из почвы, а также из растительности в виде "пота".

Типы водосборных бассейнов рек по площади и соответствующие им кривые влажности Фото: Nature Communications

Ученым также удалось классифицировать и нанести на карту типы воздушных рек, протекающих над южноамериканским континентом. Им также удалось проследить дальность течения рек, скорость их потока и объем выпадающего дождя. Эти типы водосбора способствуют разнообразию региональных условий:

G1 — истоки рек, или регионы, где воздушные реки, обогащенные океанами, впадающие в Южную Америку, начиная континентальный перенос влаги. Это основные источники влаги;

G2 — действуют как речные водосборные бассейны, где может увеличиваться атмосферный сток, и водяной пар может теряться по мере продвижения вглубь материка;

G3 — соответствует речным стокам, где воздушные реки замедляют свое движение. Содержание влаги здесь значительно снижается;

G4 — эти регионы можно сравнить с атмосферными равнинами. Они могут располагаться дальше всего по направлению ветра.

Авторы отмечают, что определение мест, где воды больше всего или где она наиболее необходима, может теоретически помочь в разработке всей континентальной системы управления водными ресурсами. Увы, отслеживание и управление воздушными реками затруднено из-за их динамичной и капризной природы: как отмечают исследователи, изменение направления ветра может изменить направление потока влаги в прибрежные города в течение одного дня. Кроме того, данные указывают на то, что многие наземные факторы могут влиять на процессы пополнения и сбора влаги, которые регулируют воздушные реки.

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