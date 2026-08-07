Цілий континент тече по невидимих річках: вперше складено карту цих водних артерій (фото)

Невидимі річки вирують у небі, забезпечуючи світ невидимим, але життєво важливим джерелом атмосферної вологи, яка випадає у вигляді дощів.

Повітряні річки також відомі як небесні річки або літаючі річки. Вони мають набагато більший гідрологічний вплив, ніж менші, але потенційно більш відомі їхні аналоги — атмосферні річки, що мають епізодичний і короткочасний характер, пише Science Alert.

Повітряні річки, як відомо, являють собою постійні злиття шляхів перенесення вологи в атмосфері, що втілюють сукупний вплив вітру — від морського бризу до низькорівневих струменевих течій та атмосферних річок.

Відомо, що небесні річки підтримують екосистеми в кліматологічних часових масштабах і перетинають земну кулю. У попередніх дослідженнях вчені вже простежили шляхи перенесення вологи, що живлять Пакистан, і виявили, що вони простягаються від Скандинавії до Мадагаскару. Вчені зазначають, що складання карт та подальше управління цими повітряними системами зрошення стає дедалі важливішим для сталого водокористування у світі, який зазнає потепління та посухи, спричинених зміною клімату.

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У новому масштабному дослідженні вчені пішли далі: команда використала математичне моделювання та дані кліматичних спостережень для аналізу повітряних річкових систем, які живлять Південну Америку. Результати дозволили визначити основні джерела вологи, що живлять повітряні річки водою, яка просочується в моря, випаровується з ґрунту, а також із рослинності у вигляді "поту".

Типи водозбірних басейнів річок за площею та відповідні їм криві вологості Фото: Nature Communications

Вченим також вдалося класифікувати та нанести на карту типи повітряних річок, що протікають над південноамериканським континентом. Їм також вдалося визначити дальність течії річок, швидкість їхнього потоку та обсяг опадів. Ці типи водозборів сприяють різноманітності регіональних умов:

G1 — витоки річок або регіони, де повітряні річки, збагачені океанами, впадають у Південну Америку, розпочинаючи континентальний перенос вологи. Це основні джерела вологи;

G2 — діють як річкові водозбірні басейни, де може збільшуватися атмосферний стік, а водяна пара може втрачатися в міру просування вглиб материка;

G3 — відповідає річковим стокам, де повітряні річки уповільнюють свій рух. Вміст вологи тут значно знижується;

G4 — ці регіони можна порівняти з атмосферними рівнинами. Вони можуть розташовуватися найдалі у напрямку вітру.

Автори зазначають, що визначення місць, де води найбільше або де вона найбільш необхідна, теоретично може допомогти у розробці всієї континентальної системи управління водними ресурсами. На жаль, відстеження та управління повітряними річками ускладнене через їхню динамічну та мінливу природу: як зазначають дослідники, зміна напрямку вітру може змінити напрямок потоку вологи до прибережних міст протягом одного дня. Крім того, дані вказують на те, що багато наземних факторів можуть впливати на процеси поповнення та накопичення вологи, які регулюють повітряні річки.

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