Диета суперзлодея из комиксов: найдены бактерии, пожирающие радиоактивный уран

Тяжелый и радиоактивный уран в природе встречается в минералах почвы. Но его добыча и другие процессы могут превращать уран в формы, которые растворяются в воде. Уран становится подвижным и может распространяться в окружающей среде, создавая множество проблем из-за своей токсичности.

Теперь же команда ученых впервые показала, что бактерии могут превращать растворенный в воде уран в стабильное химическое соединение при наличии глицерина в качестве источника пищи. В ходе этого процесса уран переходит в химическое состояние, которое ранее считалось лишь временным, пишет Science Daily.

Это может внести весомый вклад в усилия по очистке окружающей среды, которая была загрязнена ураном.

Давно известно, что бактерии являются неотъемлемой частью природных экосистем, а некоторые из них способны перерабатывать вредные для человека и других организмов вещества.

“Существуют бактерии, которые могут метаболически использовать тяжелый металл, уран, токсичный для человека. Исследования нашей группы уже показали, что бактерии могут использовать растворенный в воде уран для своего метаболизма, когда у них есть доступ к глицерину в качестве источника пищи”, - говорит научный сотрудник исследовательской группы наземной микробиологии HZDR и соавтор исследования Эвелин Кравчик-Берш.

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Глицерин является основным компонентом растительных и животных жиров. Он также может образовываться естественным путем, например, когда грибы разлагают древесину.

В своей работе ученые хотели выяснить, насколько эффективно бактерии могут перерабатывать растворенный в воде уран. После того, как ученые создали необходимые благоприятные условия для бактерий, микроорганизмы начали использовать глицерин в качестве источника пищи. Со временем количество растворенного в воде урана резко уменьшилось.

“Через 130 дней в образцах осталось лишь около 5% растворенного в воде урана. Мы предположили, что бактерии включили уран в свои клеточные стенки. О процессах накопления нам уже было известно из литературы”, - объясняют авторы исследования.

В конце концов ученые смогли подтвердить, что уран действительно накопился в клеточных стенках бактерий.

Ученые исследовали бактериальную мембрану, чтобы определить химические состояния, в которых присутствовал уран. Химики используют термин “валентность” для описания того, сколько “контактов” атом фактически имеет для соединения с другими атомами в химическом соединении.

“Уран обычно встречается с валентностью 4 или 6. Пятивалентный уран существует, но он редок или является лишь временным явлением. До сих пор он наблюдался в нестабильном состоянии окисления. Поэтому результаты нашего исследования были крайне неожиданными, поскольку в биомассе, проанализированной в ходе наших экспериментов, необычно высокая доля обнаруженного урана также представляла собой пятивалентный уран”, - подытожили авторы.

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