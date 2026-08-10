Дієта суперлиходія з коміксів: виявлено бактерії, що поглинають радіоактивний уран

Важкий і радіоактивний уран у природі міститься в ґрунтових мінералах. Однак його видобуток та інші процеси можуть перетворювати уран на сполуки, що розчиняються у воді. Уран стає рухливим і може поширюватися в навколишньому середовищі, створюючи безліч проблем через свою токсичність.

Тепер же група вчених вперше продемонструвала, що бактерії можуть перетворювати розчинений у воді уран на стабільну хімічну сполуку за наявності гліцерину як джерела поживних речовин. У ході цього процесу уран переходить у хімічний стан, який раніше вважався лише тимчасовим, пише Science Daily.

Це може зробити вагомий внесок у зусилля з очищення навколишнього середовища, яке було забруднене ураном.

Давно відомо, що бактерії є невід’ємною частиною природних екосистем, а деякі з них здатні переробляти речовини, шкідливі для людини та інших організмів.

"Існують бактерії, які можуть метаболічно використовувати важкий метал — уран, що є токсичним для людини. Дослідження нашої групи вже показали, що бактерії можуть використовувати розчинений у воді уран для свого метаболізму, коли вони мають доступ до гліцерину як джерела поживних речовин", — каже наукова співробітниця дослідницької групи наземної мікробіології HZDR та співавторка дослідження Евелін Кравчик-Берш.

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Гліцерин є основним компонентом рослинних і тваринних жирів. Він також може утворюватися природним шляхом, наприклад, коли гриби розкладають деревину.

У своїй роботі вчені прагнули з’ясувати, наскільки ефективно бактерії можуть переробляти розчинений у воді уран. Після того, як вчені створили необхідні сприятливі умови для бактерій, мікроорганізми почали використовувати гліцерин як джерело поживних речовин. Згодом кількість розчиненого у воді урану різко зменшилася.

"Через 130 днів у зразках залишилося лише близько 5 % розчиненого у воді урану. Ми припустили, що бактерії включили уран до своїх клітинних стінок. Про процеси накопичення нам уже було відомо з літератури", — пояснюють автори дослідження.

Зрештою вчені змогли підтвердити, що уран дійсно накопичився у клітинних стінках бактерій.

Вчені дослідили бактеріальну мембрану, щоб визначити хімічні стани, в яких був присутній уран. Хіміки використовують термін "валентність" для опису того, скільки "контактів" атом фактично має для з’єднання з іншими атомами в хімічній сполуці.

"Уран зазвичай зустрічається з валентністю 4 або 6. П’ятивалентний уран існує, але він рідкісний або є лише тимчасовим явищем. Досі його спостерігали в нестабільному стані окислення. Тому результати нашого дослідження були вкрай несподіваними, оскільки в біомасі, проаналізованій у ході наших експериментів, незвично висока частка виявленого урану також становила п’ятивалентний уран", — підсумували автори.

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