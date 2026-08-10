Знамените серце Плутона виділяє рідину: що відбувається на карликовій планеті (фото)

Вчені вперше виявили потенційні докази того, що на поверхні Плутона може бути рідина. Але це не вода.

Астрономи вважають, що вони виявили на знаменитому "серці" Плутона ознаки того, що на поверхні карликової планети колись була рідина. При цьому вона існувала відносно недавно за космічними мірками, а, можливо, навіть існує й зараз. Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Gizmodo.

Однією з найвідоміших особливостей поверхні Плутона є область Томбо — льодовик, що за формою нагадує серце і складається переважно з замороженого азоту. Важливою частиною "серця" Плутона є рівнина "Супутник", діаметр якої становить майже 1500 км. Вчені провели новий аналіз зображень цієї рівнини, зроблених зондом NASA "Нові горизонти", і вважають, що вони вперше виявили ознаки того, що на поверхні Плутона текла рідина або ж тече й зараз. Згідно з дослідженням, рідкий азот міг існувати протягом останнього мільйона років на поверхні Плутона, що за космічними мірками є відносно недавнім явищем.

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Однією з найвідоміших особливостей поверхні Плутона є область Томбо — льодовик, що за формою нагадує серце і складається переважно з замороженого азоту Фото: NASA

Одна з ділянок рівнини "Супутника" має напрочуд високе альбедо, тобто рівень відбиття сонячного світла, який можна порівняти з альбедо полярних льодових щитів на Землі. Там було виявлено дивні візерунки, що нагадують водні канали. Вчені вважають, що ці канали утворені рідким азотом. Але атмосфера Плутона унеможливлює фізично випадання дощу з рідкого азоту.

Були виявлені дивні візерунки, що нагадують водні канали Фото: solar-system

Тому вчені припускають, що в минулому, а можливо, й зараз, під льодовиком на Плутоні знаходиться рідкий азот, який виходив або виходить назовні зараз. Моделювання показало, що рідкий азот може підніматися з-під льодовика й утворювати характерні візерунки на поверхні. Рідкий азот може переміщатися невеликими каналами й залишатися рідким достатньо довго, щоб створити такі візерунки на азотному льодовику.

Однак, щоб підтвердити або спростувати цю теорію, потрібно провести спостереження з близької відстані. Поки що нових місій до Плутона не планується. Астрономи зазначають, що Плутон продовжує дивувати, і це нове відкриття підтверджує це.

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