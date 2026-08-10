Знаменитое сердце Плутона выпускает жидкость: что происходит на карликовой планете (фото)

Ученые впервые обнаружили потенциальные доказательства того, что на поверхности Плутона может находиться жидкость. Но, это не вода.

Астрономы считают, что они обнаружили на знаменитом сердце Плутона признаки того, что на поверхности карликовой планеты существовала жидкость. При этом она существовала относительно недавно по космическим меркам, а может быть даже существует и сейчас. Исследование опубликовано в журнале The Planetary Science Journal, пишет Gizmodo.

Одной из самых знаменитых особенностей поверхности Плутона является Область Томбо, ледник похожий по форме на сердце и состоящий в основном из замороженного азота. Важной частью сердца Плутона является равнина Спутника, диаметр которой составляет почти 1500 км. Ученые провели новый анализ изображений этой равнины, сделанных зондом NASA "Новые горизонты" и считают, что они впервые обнаружили признаки того, что на поверхности Плутона текла жидкость или же течет и сейчас. Согласно исследованию, жидкий азот мог существовать в течение последнего миллиона лет на поверхности Плутона, что относительно недавно по космическим меркам.

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Одной из самых знаменитых особенностей поверхности Плутона является Область Томбо, ледник похожий по форме на сердце и состоящий в основном из замороженного азота Фото: NASA

Один из участков равнины Спутника имеет удивительно высокое альбедо, то есть уровень отражения солнечного света, сравнимый с альбедо полярных ледяных щитов на Земле. Там были обнаружены странные узоры, которые напоминают водные каналы. Ученые считают, что эти каналы созданы жидким азотом. Но атмосфера Плутона делает физически невозможным выпадение дождя из жидкого азота.

Были обнаружены странные узоры, которые напоминают водные каналы Фото: NASA

Поэтому ученые предполагают, что в прошлом, а может быть и сейчас, под ледником на Плутоне находится жидкий азот, который выходил или выходит наружу сейчас. Моделирование показало, что жидкий азот может подниматься из-под ледника и образовывать характерные узоры на поверхности. Жидкий азот может перемещаться по небольшим каналам и оставаться жидким достаточно долго, чтобы создать такие узоры на азотном леднике.

Но, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию нужно провести наблюдения с близкого расстояния. Пока что новых миссий к Плутону не планируется. Астрономы говорят, что Плутон продолжает удивлять и новое открытие это подтверждает.

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