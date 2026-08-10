Немовлята неандертальців росли швидше, ніж сучасні діти: що з"ясували вчені

Група вчених з Ізраїлю дійшла висновку, що діти неандертальців у перші місяці життя росли набагато швидше, ніж людські діти.

Це відкриття було зроблено на основі знайдених останків неандертальського немовляти в печері Амуд на півночі Ізраїлю. Вчені з’ясували, що це було немовля, віком приблизно шість місяців. Немовля померло близько 55 тис. років тому, але його скелет добре зберігся, оскільки було поховане в печері, пише Discover.

На основі цього скелета та двох інших вчені з’ясували, що немовлята неандертальців багато в чому були схожі на Homo Sapiens. Різниця полягала в тому, що маленькі неандертальці росли значно швидше і ставали набагато більшими за людських немовлят.

Вчені стверджують, що неандертальці у віці 6 місяців були розміром з однорічну дитину, а їхня голова також була набагато більшою.

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"Від народження і до 5–7 років неандертальські немовлята росли дуже швидко", — зазначає авторка дослідження та професорка доісторичної археології в Інституті археології в Ізраїлі Ерелла Ховерс.

Вчені поки що не знають, чи була вагітність у неандертальських матерів тривалішою і наскільки великими були їхні діти при народженні. Ховерс вважає, що немовлята були трохи більшими, а термін вагітності у матері, ймовірно, був приблизно таким самим, хоча це скоріше припущення.

До 8 років ріст неандертальців сповільнювався, при цьому розмір їхньої голови залишався таким самим великим. Неандертальці були невисокими, але мали міцну статуру.

"Незважаючи на таке прискорене зростання в дитинстві, згодом воно сповільнювалося, і немовлята Homo Sapiens наздоганяли неандертальців за розмірами", — підсумували вчені.

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