Младенцы неандертальцев росли быстрее, чем теперешние дети: что выяснили ученые

Команда ученых из Израиля пришла к выводу, что дети неандертальцев в первые месяцы жизни росли намного быстрее, чем человеческие дети.

Открытие было сделано на основе найденных останков младенца-неандертальца в пещере Амуд на севере Израиля. Ученые выяснили, что это был младенец, приблизительно шести месяцев от роду. Младенец умер около 55 тыс. лет назад, но его скелет хорошо сохранился, потому как был захоронен в пещере, пишет Discover.

На основе этого скелета и двух других ученые выяснили, что младенцы неандертальцев во много были похожи на Homo Sapiens. Разница заключалась в том, что маленькие неандертальцы росли значительно быстрее и становились намного крупнее человеческих младенцев.

Ученые говорят, что неандертальцы в 6-месячном возрасте были размером с годовалого ребенка, их голова также была намного больше.

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“С момента рождения и до 5-7 лет младенцы-неандертальцы росли очень быстро”, - говорит автор исследования и профессор доисторической археологии в Институте археологии в Израиле Эрелла Ховерс.

Ученые пока не знают, была ли были беременность у неандертальских матерей дольше и насколько крупными были их дети при рождении. Ховерс считает, что младенцы были немного крупнее, а период беременности у матери, вероятно, был примерно таким же, хотя это скорее предположение.

К 8 годам рост неандертальцев замедлялся, при этом размер их головы оставался все таким же большим. Неандертальцы были невысокими, но с крепким телосложением.

“Несмотря на такой ускоренный рост в младенчестве, в дальнейшем он замедлялся и младенцы Homo Sapiens догоняли неандертальцев в своих размерах”, - подытожили ученые.

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