Найденное сокровище неандертальцев перевернуло историю: почему их перестали считать дикарями

Много лет назад американские археологи, во время раскопок в пещере во Франции, нашли семь орудий из горного хрусталя, которые были изготовлены неандертальцами. Это было одним из первых открытий, которое доказало, что неандертальцы вовсе не были неразумными дикарями.

Редкий кварцевый скребок был найден на археологическом участке в регионе Дордонь во Франции группой археологов под руководством Джорджа МакКерди. Уникальное орудие сейчас находится в коллекции Национального археологического музея Франции, пишет Live Science.

Неандертальцы обычно изготавливали свои каменные орудия из кремня или халцедона, поскольку эти породы, как правило, раскалывались на острые края. Однако на нескольких неандертальских стоянках в Европе были обнаружены орудия, изготовленные из микрокристаллического кварца, также известного как горный хрусталь, что позволило получить удивительно чистые скребки и наконечники.

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Открытие МакКерди доказало, что неандертальцы, а не современные люди (Homo sapiens), первыми создали инновационные орудия труда из горного хрусталя — вывод, который удивил многих ученых того времени.

Сто лет назад большинство экспертов считали неандертальцев похожими на обезьян.

Однако МакКёрди рассматривал орудия труда из горного хрусталя как свидетельство наличия у неандертальцев чувства эстетики.

“Мы привыкли считать неандертальцев лишенными художественного чутья”, — писал археолог.

В то время ученые еще не нашли свидетельств наскальной живописи, резных артефактов, гравюр или использования пигментов неандертальцами.

“Неандерталец не был художником в прямом смысле слова, но у него было чутье на красоту формы и цвета. Неандертальцам также следует отдать должное за умение различать красоту и качество материала, используемого в их работе”, - подытожил МакКёрди.

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