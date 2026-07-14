Загадочные "хоббиты" полагались на драконов во время охоты на крупную дичь

Дальние родственники человека Homo floresiensis, которых также называют “хоббитами”, охотились на древних родственников слонов, а также могли добывать огонь. Оба этих навыка обычно ассоциируются с предками человека, имевшими больший мозг.

Новое исследование ставит под сомнение одно из этих умений древних людей, пишет Refractor.

Ученые проанализировали кости из пещеры Лян Буа на индонезийском острове Флорес. Анализ показал, что комодские драконы или комодские вараны, а вовсе не хоббиты, убивали стегодонов – вымерших слонов размером с корову. Исследователи считают, что “хоббиты” могли питаться остатками тушь стегодонов, которых убивали комодские драконы.

“Большинство свидетельств охоты ранних гомининов на крупную дичь, вероятно, преувеличены. Я подозреваю, что вид Homo floresiensis охотился на более мелкую дичь и, вероятно, делал это довольно эффективно. Но что касается стегодона, то риск охоты на него просто не стоил бы затраченных усилий. Вместо этого, вероятно, гораздо более успешной и безопасной стратегией было собирательство остатков комодских варанов”, - говорит палеоантрополог из Университета Лейка Мэтью Точери.

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Хоббиты – вид людей, который был обнаружен относительно недавно, их рост составлял всего около 1 метра. Ранее считалось, что эти гоминины разделяют наш уровень культуры и сотрудничества.

Чтобы выяснить, охотился ли H. floresiensis также на крупную дичь и использовал ли огонь, Элизабет Витч из Национального музея естественной истории и ее коллеги изучили 3155 фрагментов костей стегодона. Большинство известных находок были обнаружены в пещерных отложениях, датируемых периодом примерно от 190 000 до 50 000 лет назад. Важно, что этот период историки связывают именно с хоббитами, а не современными людьми.

Чтобы выяснить, кто жевал эти кости, ученым сначала нужно было узнать, как выглядит укус комодского варана. Поэтому исследователи скормили тушу козы комодскому варану в зоопарке Атланты, а затем использовали технологию 3D-сканирования для анализа полученных следов зубов.

Анализ показал, что следы на костях козы и костях стегодона были похожи. Следы зубов комодского варана были сосредоточены на костях с высоким содержанием мяса, таких как бедренные кости. В это же время, следы порезов, оставленные хоббитами, появлялись на костях, которые падальщики с большей вероятностью обнаружили бы после того, как хищник съел свою добычу.

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