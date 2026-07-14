Загадкові "гобіти" покладалися на драконів під час полювання на велику дичину

Далекі родичі людини Homo floresiensis, яких також називають "хоббітами", полювали на древніх родичів слонів, а також могли розпалювати вогонь. Обидві ці навички зазвичай асоціюються з предками людини, які мали більший мозок.

Нове дослідження ставить під сумнів одну з цих навичок стародавніх людей, пише Refractor.

Вчені проаналізували кістки з печери Лян Буа на індонезійському острові Флорес. Аналіз показав, що комодські дракони, або комодські варани, а зовсім не хоббіти, вбивали стегодонів — вимерлих слонів розміром з корову. Дослідники вважають, що "хоббіти" могли харчуватися рештками туш стегодонів, яких вбивали комодські дракони.

"Більшість свідчень про те, що ранні гомініди полювали на велику дичину, ймовірно, перебільшені. Я припускаю, що вид Homo floresiensis полював на дрібнішу дичину і, ймовірно, робив це досить ефективно. Але що стосується стегодона, то ризик полювання на нього просто не вартий витрачених зусиль. Натомість, ймовірно, набагато успішнішою та безпечнішою стратегією було збирання решток комодських варанів", — каже палеоантрополог з Університету Лейка Метью Точері.

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Хоббіти — вид людей, який було виявлено відносно недавно; їхній зріст становив усього близько 1 метра. Раніше вважалося, що ці гомініди мають такий самий рівень культури та співпраці, як і ми.

Щоб з’ясувати, чи полював H. floresiensis також на велику дичину та чи використовував вогонь, Елізабет Вітч із Національного музею природної історії та її колеги дослідили 3155 фрагментів кісток стегодона. Більшість відомих знахідок було виявлено в печерних відкладах, що датуються періодом приблизно від 190 000 до 50 000 років тому. Важливо, що цей період історики пов’язують саме з хоббітами, а не з сучасними людьми.

Щоб з’ясувати, хто жував ці кістки, вченим спочатку потрібно було дізнатися, як виглядає укус комодського варана. Тому дослідники згодували тушу кози комодському варану в зоопарку Атланти, а потім використали технологію 3D-сканування для аналізу отриманих слідів зубів.

Аналіз показав, що сліди на кістках кози та кістках стегодона були схожими. Сліди зубів комодського варана були зосереджені на кістках із високим вмістом м’яса, таких як стегнові кістки. Водночас сліди порізів, залишені хоббітами, з’являлися на кістках, які падальники, найімовірніше, виявили б після того, як хижак з’їв свою здобич.

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