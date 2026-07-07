Homo sapiens переняли культуру неандертальцев: это продолжалось 30 000 лет (фото)

Примерно 77 000 лет назад группы древних людей заселили пещеру на территории современной Турции, оставив после себя окаменелости, каменные орудия, кости животных и декоративные ракушки. Находки свидетельствуют о том, что сначала на этом месте обитали неандертальцы, а спустя тысячи лет — Homo sapiens.

Результаты исследований указывают на то, что обе группы использовали множество общих методов выживания и символических традиций, что поднимает новые вопросы о культурных контактах между ними, пишет IFLScience.

Исследование было сосредоточено на пещере Учагли II, где археологи обнаружили шесть доисторических зубов, часть челюсти, 19 252 каменных орудий, 24 236 останков животных и 59 раковин моллюсков. Находки показали, что неандертальцы населяли пещеру в период от 77 000 до 59 000 лет назад, тогда как Homo sapiens обитали там примерно от 59 000 до 47 000 лет назад.

Археологи обнаружили шесть доисторических зубов, часть челюсти, 19 252 каменных орудий, 24 236 останков животных и 59 раковин моллюсков Фото: PNAS

Согласно исследованию, более поздние жители продолжали применять многие методы охоты, сбора пищи и изготовления каменных орудий, которые уже использовали их предшественники. Профессор Исмаил Байкара из Газиантепского университета отметил: "Такая находка действительно стала большой неожиданностью, просто потому что мы не ожидали такого уровня преемственности [между неандертальцами и Homo sapiens]".

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Одной из важнейших находок стали 59 раковин моллюсков, в том числе 29 экземпляров вида Columbella rustica. Эти морские улитки не пригодны для употребления в пищу, и, как считается, их собирали для изготовления украшений или в других символических целях. Раковины этого же типа встречались во всех слоях поселения, что свидетельствует о том, что как неандертальцы, так и Homo sapiens ценили их одинаково.

Одной из важнейших находок стали 59 ракушек моллюсков, в том числе 29 экземпляров вида Columbella rustica Фото: Naoki Morimoto

Исследователи отметили, что это свидетельствует о "общих формах поведения неандертальцев и современных людей, выходящих за рамки обеспечения жизненных потребностей и включающих неутилитарные действия".

Пещера расположена в Леванте — регионе, который давно считается одним из наиболее вероятных мест, где неандертальцы и современные люди встречались и смешивались. Ранее проведенные исследования во Франции и Израиле дали разные результаты: на некоторых памятниках наблюдались явные культурные различия, тогда как другие свидетельствовали об общих обычаях, что делает данные из Учагли II важным дополнением к этой теме.

Исследователи обнаружили зубы древних людей Фото: PNAS

Исследование предоставило новые доказательства того, что контакты между неандертальцами и Homo sapiens могли включать не только обмен генами, но и обмен идеями. Будущие исследования могут помочь объяснить, как эти древние популяции влияли друг на друга и почему их общая история остается одной из важнейших тем в изучении эволюции человека.

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