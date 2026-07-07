Это место затонуло 8000 лет назад: археологи исследуют древний памятник у побережья Англии (фото)

Археологи вернулись к одному из важнейших доисторических подводных памятников Великобритании, где сохранились свидетельства событий, произошедших тысячи лет назад. Последние работы проводились на скале Боулднор — затопленном мезолитическом памятнике, расположенном на глубине около 11 метров в проливе Солент.

Фонд морской археологии (Maritime Archaeology Trust) провел последнюю экспедицию в один из самых жарких периодов года. Дайверы сфотографировали морское дно для создания детальных 3D-фотограмметрических моделей и провели плановый мониторинг всего объекта, пишет Heritage Daily.

Скала Боулднор датируется примерно 6200–6000 годами до н. э. и является единственным известным в Соединённом Королевстве затопленным археологическим ландшафтом мезолита. Она хранит свидетельства времён, когда Британия ещё была соединена с материковой Европой, до того как повышение уровня моря разделило эти земли более 8000 лет назад.

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С начала раскопок в начале 1990-х годов археологи обнаружили более 1000 обработанных кремневых орудий, обожженных каменных инструментов, древних очагов, деревянных сооружений и обработанной древесины, которая, вероятно, была частью лодки или корыта.

Одной из важнейших находок на этом месте стала древняя ДНК в отложениях, содержавшая следы однозерной пшеницы. Результаты свидетельствуют о том, что пшеница попала в Британию более чем на 2000 лет раньше, чем полагали исследователи. Это указывает на контакты между группами охотников-собирателей в Британии и ранними земледельческими общинами, проживавших на материковой Европе.

Экологические исследования также показали, что когда-то в этой местности росли дубовые и орешникные леса, а берега рек и ручьев были засажены ольхой. Обугленные скорлупы лесного ореха и дубовый уголь стали ценными свидетельствами приготовления пищи и человеческой деятельности на юге Англии.

Хотя это место на протяжении тысячелетий чрезвычайно хорошо сохранилось под водой, сейчас оно находится под серьезной угрозой Фото: Marine Archaeology Trust

Исследователи полагают, что поселение располагалось рядом с относительно стабильным руслом реки и, вероятно, заселялось неоднократно или даже непрерывно около 8000 лет назад. Артефакты, разбросанные на участке затопленного побережья протяженностью в несколько сотен метров, свидетельствуют о том, что поселение простиралось на гораздо большую территорию, чем первоначально предполагалось.

Хотя это место на протяжении тысячелетий чрезвычайно хорошо сохранилось под водой, сейчас оно находится под серьезной угрозой. Недавние наблюдения зафиксировали в некоторых районах боковую эрозию глубиной до четырёх метров, которая обнажает хрупкие археологические отложения под действием приливов и кислорода, быстро разрушающего органические материалы.

Организация "Historic England" включила скалу Боулднор в перечень наиболее уязвимых археологических памятников страны. Последнее обследование в сочетании с новыми 3D-моделями поможет исследователям отслеживать будущие изменения и определить направления следующих спасательных раскопок.

Очень важно зафиксировать эти остатки, пока они не исчезли, поскольку они дают редкие свидетельства о жизни в Британии в конце последнего ледникового периода и помогают лучше понять древнейшие прибрежные сообщества Европы.

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