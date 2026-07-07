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Это место затонуло 8000 лет назад: археологи исследуют древний памятник у побережья Англии (фото)

Учёные исследуют подводные памятники Великобритании
Археологи исследуют скалу Боулднор — затопленный мезолитический памятник в Англии | Фото: Marine Archaeology Trust

Археологи вернулись к одному из важнейших доисторических подводных памятников Великобритании, где сохранились свидетельства событий, произошедших тысячи лет назад. Последние работы проводились на скале Боулднор — затопленном мезолитическом памятнике, расположенном на глубине около 11 метров в проливе Солент.

Фонд морской археологии (Maritime Archaeology Trust) провел последнюю экспедицию в один из самых жарких периодов года. Дайверы сфотографировали морское дно для создания детальных 3D-фотограмметрических моделей и провели плановый мониторинг всего объекта, пишет Heritage Daily.

Скала Боулднор датируется примерно 6200–6000 годами до н. э. и является единственным известным в Соединённом Королевстве затопленным археологическим ландшафтом мезолита. Она хранит свидетельства времён, когда Британия ещё была соединена с материковой Европой, до того как повышение уровня моря разделило эти земли более 8000 лет назад.

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С начала раскопок в начале 1990-х годов археологи обнаружили более 1000 обработанных кремневых орудий, обожженных каменных инструментов, древних очагов, деревянных сооружений и обработанной древесины, которая, вероятно, была частью лодки или корыта.

Одной из важнейших находок на этом месте стала древняя ДНК в отложениях, содержавшая следы однозерной пшеницы. Результаты свидетельствуют о том, что пшеница попала в Британию более чем на 2000 лет раньше, чем полагали исследователи. Это указывает на контакты между группами охотников-собирателей в Британии и ранними земледельческими общинами, проживавших на материковой Европе.

Экологические исследования также показали, что когда-то в этой местности росли дубовые и орешникные леса, а берега рек и ручьев были засажены ольхой. Обугленные скорлупы лесного ореха и дубовый уголь стали ценными свидетельствами приготовления пищи и человеческой деятельности на юге Англии.

Скала Боулднор датируется примерно 6200–6000 годами до н. э.
Хотя это место на протяжении тысячелетий чрезвычайно хорошо сохранилось под водой, сейчас оно находится под серьезной угрозой
Фото: Marine Archaeology Trust

Исследователи полагают, что поселение располагалось рядом с относительно стабильным руслом реки и, вероятно, заселялось неоднократно или даже непрерывно около 8000 лет назад. Артефакты, разбросанные на участке затопленного побережья протяженностью в несколько сотен метров, свидетельствуют о том, что поселение простиралось на гораздо большую территорию, чем первоначально предполагалось.

Хотя это место на протяжении тысячелетий чрезвычайно хорошо сохранилось под водой, сейчас оно находится под серьезной угрозой. Недавние наблюдения зафиксировали в некоторых районах боковую эрозию глубиной до четырёх метров, которая обнажает хрупкие археологические отложения под действием приливов и кислорода, быстро разрушающего органические материалы.

Организация "Historic England" включила скалу Боулднор в перечень наиболее уязвимых археологических памятников страны. Последнее обследование в сочетании с новыми 3D-моделями поможет исследователям отслеживать будущие изменения и определить направления следующих спасательных раскопок.

Очень важно зафиксировать эти остатки, пока они не исчезли, поскольку они дают редкие свидетельства о жизни в Британии в конце последнего ледникового периода и помогают лучше понять древнейшие прибрежные сообщества Европы.

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