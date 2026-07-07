Це місце затонуло 8000 років тому: археологи досліджують древню пам'ятку біля узбережжя Англії (фото)

Археологи повернулися до однієї з найважливіших доісторичних підводних пам'яток Великої Британії де збереглися свідчення про події, що відбулися тисячі років тому. Останні роботи проводилися на скелі Боулднор — затопленому мезолітичному місці, розташованому на глибині близько 11 метрів у протоці Солент.

Фонд морської археології (Maritime Archaeology Trust) провів останню експедицію під час одного з найспекотніших періодів року. Дайвери сфотографували морське дно для створення детальних 3D-фотограмметричних моделей та провели плановий моніторинг усього об'єкта, пише Heritage Daily.

Скеля Боулднор датується приблизно 6200–6000 роками до н. е. і є єдиним відомим у Сполученому Королівстві затопленим археологічним ландшафтом мезоліту. Вона зберігає свідчення часів, коли Британія ще була з'єднана з материковою Європою, до того як підвищення рівня моря розділило ці землі понад 8000 років тому.

З початку досліджень на початку 1990-х років археологи виявили понад 1000 оброблених крем'яних знарядь, обпалених кам'яних інструментів, стародавніх вогнищ, дерев'яних споруд та обробленої деревини, яка, ймовірно, була частиною човна або корита.

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Однією з найважливіших знахідок на цьому місці стала давня ДНК у відкладах, що містила сліди однозерняної пшениці. Результати свідчать про те, що пшениця потрапила до Британії на понад 2000 років швидше, ніж вважали дослідники. Це вказує на контакти між групами мисливців-збирачів у Британії та ранніми землеробськими спільнотами, що мешкали на материковій Європі.

Екологічні дослідження також виявили, що колись у цій місцевості були дубові та ліщинові ліси, а береги річок і струмків були засаджені вільхою. Обвуглені шкаралупи лісового горіха та дубове вугілля стали цінними свідченнями приготування їжі та людської діяльності на півдні Англії.

Хоча це місце упродовж тисячоліть надзвичайно добре збереглося під водою, зараз воно перебуває під серйозною загрозою Фото: Marine Archaeology Trust

Дослідники вважають, що поселення розташовувалося поруч із відносно стабільним руслом річки і, ймовірно, було заселене неодноразово або навіть безперервно близько 8000 років тому. Артефакти, розкидані на ділянці зануреного узбережжя протяжністю у кілька сотень метрів, свідчать про те, що поселення простягалося на значно більшу територію, ніж спочатку вважалося.

Хоча це місце упродовж тисячоліть надзвичайно добре збереглося під водою, зараз воно перебуває під серйозною загрозою. Нещодавні спостереження зафіксували в деяких районах бічну ерозію глибиною до чотирьох метрів, що оголює крихкі археологічні відкладення під дією припливів і кисню, який швидко руйнує органічні матеріали.

Організація "Historic England" внесла скелю Боулднор до переліку найбільш вразливих археологічних пам'яток країни. Останнє обстеження разом із новими 3D-моделями допоможе дослідникам відстежувати майбутні зміни та визначити напрямки наступних рятувальних розкопок.

Зафіксувати ці залишки до того, як вони зникнуть, дуже важливо, оскільки вони дають рідкісні свідчення про життя у Британії наприкінці останнього льодовикового періоду та допомагають краще зрозуміти найдавніші прибережні спільноти Європи.

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