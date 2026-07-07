Homo sapiens перейняли культуру неандертальців: це тривало 30 000 років (фото)

Приблизно 77 000 років тому групи древніх людей заселили печеру на території сучасної Туреччини, залишивши після себе скам'янілості, кам'яні знаряддя, кістки тварин та декоративні мушлі. Знахідки свідчать про те, що спочатку на цьому місці мешкали неандертальці, а через тисячі років — Homo sapiens.

Результати досліджень вказують на те, що обидві групи використовували багато спільних методів виживання та символічних традицій, що породжує нові питання щодо культурних контактів між ними, пише IFLScience.

Дослідження було зосереджено на печері Учаглі II, де археологи виявили шість доісторичних зубів, частину щелепи, 19 252 кам’яних знарядь, 24 236 решток тварин та 59 мушель молюсків. Знахідки показали, що неандертальці населяли печеру в період від 77 000 до 59 000 років тому, тоді як Homo sapiens мешкали там приблизно від 59 000 до 47 000 років тому.

Археологи виявили шість доісторичних зубів, частину щелепи, 19 252 кам"яних знарядь, 24 236 решток тварин та 59 мушель молюсків Фото: PNAS

Згідно з дослідженням, пізніші мешканці продовжували багато практик полювання, збирання їжі та виготовлення кам'яних знарядь, які вже використовували попередні мешканці. Професор Ісмаїл Байкара з Газіантепського університету зазначив: "Така знахідка справді стала великою несподіванкою, просто тому що ми не очікували такого рівня спадкоємності [між неандертальцями та Homo sapiens]".

Відео дня

Однією з найважливіших знахідок стали 59 мушель молюсків, зокрема 29 екземплярів виду Columbella rustica. Ці морські равлики не придатні для вживання в їжу, і, як вважається, їх збирали для виготовлення прикрас або з інших символічних цілей. Раковини цього ж типу зустрічалися у всіх шарах поселення, що свідчить про те, що як неандертальці, так і Homo sapiens цінували їх однаково.

Однією з найважливіших знахідок стали 59 мушель молюсків, зокрема 29 екземплярів виду Columbella rustica Фото: Naoki Morimoto

Дослідники зазначили, що це вказує на "спільні форми поведінки неандертальців і сучасних людей, які виходили за межі забезпечення життєвих потреб і включали неутилітарні дії".

Печера розташована в Леванті — регіоні, який давно вважається одним із найімовірніших місць, де неандертальці та сучасні люди зустрічалися й схрещувалися. Раніше проведені дослідження у Франції та Ізраїлі дали різні результати: на деяких пам'ятках спостерігалися явні культурні відмінності, тоді як інші свідчили про спільні звичаї, що робить дані з Учаглі II важливим доповненням до цієї теми.

Дослідники знайшли зуби древніх людей Фото: PNAS

Дослідження надало нові докази того, що контакти між неандертальцями та Homo sapiens могли включати не лише обмін генами, а й обмін ідеями. Майбутні дослідження можуть допомогти пояснити, як ці стародавні популяції впливали одна на одну і чому їхня спільна історія залишається однією з найважливіших тем у вивченні еволюції людини.

Інші новини науки