Знайдений скарб неандертальців перевернув історію: чому їх перестали вважати дикунами
Багато років тому американські археологи під час розкопок у печері у Франції знайшли сім знаряддь праці із гірського кришталю, які були виготовлені неандертальцями. Це було одним із перших відкриттів, яке довело, що неандертальці зовсім не були нерозумними дикунами.
Рідкісний кварцовий скребок був знайдений на археологічній ділянці в регіоні Дордонь у Франції групою археологів під керівництвом Джорджа МакКерді. Унікальне знаряддя зараз знаходиться у колекції Національного археологічного музею Франції, пише Live Science.
Неандертальці зазвичай виготовляли свої кам'яні знаряддя з кременю чи халцедону, оскільки породи, як правило, розколювалися на гострі краю. Однак на кількох неандертальських стоянках в Європі були виявлені гармати, виготовлені з мікрокристалічного кварцу, також відомого як гірський кришталь, що дозволило отримати напрочуд чисті скребки та наконечники.
Відкриття МакКерді довело, що неандертальці, а не сучасні люди (Homo sapiens), першими створили інноваційні знаряддя праці з кришталю — висновок, який здивував багатьох вчених того часу.
Сто років тому більшість експертів вважали неандертальців схожими на мавп.
Проте МакКерді розглядав знаряддя праці з гірського кришталю як свідчення наявності неандертальців почуття естетики.
"Ми звикли вважати неандертальців позбавленими художнього чуття", — писав археолог.
На той час вчені ще не знайшли свідчень наскального живопису, різьблених артефактів, гравюр чи використання пігментів неандертальцями.
"Неандерталець не був художником у прямому розумінні слова, але у нього було чуття на красу форми та кольору. Неандертальцям також слід віддати належне за вміння розрізняти красу та якість матеріалу, що використовується в їхній роботі", — підсумував МакКерді.
Інші новини науки
- Homo sapiens перейняли культуру неандертальців: це тривало 30 000 років. Приблизно 77 000 років тому групи древніх людей заселили печеру на території сучасної Туреччини, залишивши після себе скам'янілості, кам'яні знаряддя, кістки тварин та декоративні черепашки.
- Загадкові "хобіти" покладалися на драконів під час полювання на велику дичину. Далекі родичі людини Homo floresiensis, яких також називають "хобітами", полювали на давніх родичів слонів, а також могли добувати вогонь. Обидві ці навички зазвичай асоціюються з предками людини, які мали більший мозок.