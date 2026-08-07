Привиди "забутих" спогадів назавжди зберігаються в мозку: за бажанням їх можна повернути

Нещодавнє дослідження свідчить про те, що давно забуті спогади можуть досі зберігатися в людському мозку. Більше того, їх навіть можна відтворити, якщо є таке бажання.

Деякі забуті спогади можуть бути не стільки видаленими файлами, скільки "запиленими книгами", загубленими глибоко на полицях старовинної бібліотеки. Але результати недавнього дослідження показують, що їх уже нелегко знайти, але за певних обставин їх навіть можна повернути, пише Science Alert.

Отже, те, що щось забуто, зовсім не означає, що воно втрачено назавжди — принаймні, це стосується плодових мушок (Drosophila melanogaster). Дослідження було проведено командою нейробіологів з Інституту досліджень імені Фрідріха Мішера у Швейцарії й показало, що навіть після того, як спогад більше не вдається пригадати, воно може зберігатися в прихованому стані в мозку плодової мушки, готове до відродження за умови правильного нагадування. Втім, вчені застерігають, що процес відновлення забутого спогаду може також призводити до хибних спогадів.

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Дослідження було проведено на дрозофілах і показало, що забуті спогади можуть зберігатися у вигляді "тихих" слідів пам’яті в нейронних мережах, які не здатні керувати поведінкою. Команда вважає, що перемикання між "тихими" та активними станами пам’яті запобігає втраті інформації та створює систему умовної пам’яті, яка дозволяє мозку гнучко розставляти пріоритети під час вилучення спогадів на основі недавнього досвіду.

Зазначимо, що спогади — це досить непроста річ. Люди можуть у найдрібніших подробицях пам’ятати моменти з минулих десятиліть, але не можуть згадати те, що сталося кілька секунд тому. Зараз нейробіологи вважають, що, хоча деякі спогади дійсно можуть бути стерті назавжди, інші можуть залишатися в недоступному стані, проте їх все ще можна витягти за допомогою певних нагадувальних сигналів.

Під час дослідження вчені звернулися до одного з улюблених нейробіологічних модельних організмів — плодової мухи. Мух можна навчити асоціювати певний запах зі слабким електричним розрядом, змушуючи їх уникати цього запаху. Команда виявила, що ця навчена відраза зникала приблизно через 24 години, що вказувало на те, що пам’ять була втрачена. Далі сталося несподіване: після повернення мух у камеру, де вони проходили тренування, пам’ять повернулася, і мушки знову почали уникати запаху.

Але одного запаху було недостатньо. Нагадування мало відтворити ключові елементи початкового досвіду — включаючи текстуру та освітлення камери — перш ніж забутий спогад сплив на поверхню. Результати показують, що контекстуальні сигнали, такі як текстура та освітлення, є важливими для відтворення, що означає, що пам’ять не стільки відтворюється, скільки реконструюється.

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