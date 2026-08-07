Призраки "забытых" воспоминаний навсегда хранятся в мозге: при желании их можно вернуть

Недавнее исследование предполагает, что давно забытые воспоминания могут все еще храниться в человеческом мозге. Более того, они даже могут быть восстановлены при желании.

Некоторые забытые воспоминания могут быть не столько удаленными файлами, сколько "пыльными книгами", затерянными глубоко на стеллажах старинной библиотеки. Но результаты недавнего исследования показывают, что их уже нелегко найти, но при определенных обстоятельствах их даже можно вернуть, пишет Science Alert.

Таким образом, что, что что-то забыто, вовсе не значит, что оно утеряно навсегда — по крайней мере, это работает для плодовых мушек (Drosophila melanogaster). Исследование было проведено командой нейробиологов из Института исследований имени Фридриха Мишера в Швейцарии и показало, что даже после того, как воспоминание больше не удается вспомнить, оно может сохраняться в скрытом состоянии в мозге плодовой мушки, готовое к возрождению при правильном напоминании. Впрочем, ученые предупреждают, что процесс восстановления забытого воспоминания может также приводить к ложным воспоминаниям.

Відео дня

Исследование было проведено на дрозофилах и показало, что забытые воспоминания могут сохраняться в виде "тихих" следов памяти в нейронных сетях, не способных управлять поведением. Команда считает, что переключение между "тихими" и активными состояниями памяти предотвращает потерю информации и создает систему условной памяти, которая позволяет мозгу гибко расставлять приоритеты при извлечении воспоминаний на основе недавнего опыта.

Отметим, что воспоминания — весьма непростая штука. Люди могут в мельчайших подробностях помнить моменты из прошлых десятилетий, но не могут вспомнить то, что произошло несколько секунд назад. Теперь нейробиологи считают, в то время, как некоторые воспоминания действительно могут быть стерты навсегда, другие могут оставаться в недоступном состоянии, однако из все еще можно извлечь с помощью определенных напоминающих сигналов.

В ходе исследования ученые обратились к одному из любимых нейробиологических модельных организмов — плодовой мухе. Мух можно обучить ассоциировать определенный запах со слабым электрическим разрядом, заставляя их избегать этого запаха. Команда обнаружила, что это выученное отвращение исчезало примерно через 24 часа, что указывало на то, что память была забыта. Далее произошло неожиданное: поместив мух обратно в камеру, где они проходили тренировку, память вернулась, а мушки восстановили избегание.

Но одного запаха было недостаточно. Напоминание должно было воссоздать ключевые элементы первоначального опыта — включая текстуру и освещение камеры — прежде чем забытая память всплыла на поверхность. Результаты показывают, что контекстуальные сигналы, такие как текстура и освещение, важны для воспроизведения, что подразумевает, что память не столько воспроизводится, сколько реконструируется.

Другие новости науки

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.