В вечном противостоянии поставлена точка: кто умнее — кошки или собаки

Ученые оценили интеллектуальные способности наших питомцев — в результате, им удалось определить, кто на самом деле умнее, согласно науке, кошки или собаки.

Вопрос о том, кто умнее — кошки или собаки — извечный. Исследования показывают, что у собак более крупный мозг, особенно, если речь идет о крупных породах. Но у собак также больше нейронов — например, у одного золотистого ретривера обнаружено 623 миллиона нейронов в коре головного мозга, у более мелкой собаки — около 429 миллионов, а у кошек всего около 250 миллионов. У собак также было больше нейронов в мозге в целом, пишет Science Focus.

Впрочем, по словам ученых, важно не само по себе количество нейтронов, а то, как вы их используете. Отметим, что в целом ученые уделили больше времени изучению собак, чем кошек, а потому их способности изучены лучше. Еще один фактор — изучение домашних кошек сложнее, поскольку они не любят бывать в новых местах, например, в лабораториях. И все же, ученым удалось оценить наших питомцев, основываясь на трех ключевых типах интеллекта.

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Один из способов оценить способность животного понимать психическое состояние других (социальное познание) — это так называемая парадигма неразрешимых задач. Ученые провели простой тест: когда собаки научились доставать еду из контейнера, контейнер закрывают так, чтобы еда стала недоступной. Далее ученые наблюдали, будет ли собака искать помощи у людей, находящихся рядом. Этот взгляд, от человека к контейнеру и обратно, является формой референтной сигнализации или "показательного" поведения — собачий эквивалент указания.

Результаты показали, что собаки действительно смотрят на находящегося рядом человека. В некоторых исследованиях, когда присутствуют и хозяин, и незнакомец, они смотрят только на хозяина, а в других — на обоих. Впрочем, ученые до сих пор не знают, почему это происходит. Любопытно, что если один человек всегда открывает контейнер, а другой всегда его наполняет, собаки это замечают и больше смотрят на того, кто лучше решит их проблему.

Что же на счет кошек? Увы, с кошками таких исследований было проведено значительно меньше, однако в одном эксперименте и собаки, и кошки все же смогли найти спрятанное угощение, когда человек указал на него. Впрочем, в отличие от собак, большинство кошек все же не просили помощи. По словам ученых, некоторые кошки переводили взгляд с недоступной еды на человека. Но большинство пытались достать ее самостоятельно.

И все же, исследования показывают, что некоторые кошки все же обладают навыками визуальной коммуникации. Например, еще одно исследование показало, что кошки демонстрируют немного большее чередование взгляда между человеком и контейнером с едой, если контейнер невозможно открыть, чем если его можно открыть, решив головоломку.

Результаты этого исследования также показало, что кошки больше демонстрируют немного большее чередование взгляда между человеком и контейнером с едой, если контейнер невозможно открыть, чем если его можно открыть, решив головоломку.

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