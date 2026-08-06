У вічному протистоянні поставлено крапку: хто розумніший — кішки чи собаки

Вчені оцінили інтелектуальні здібності наших улюбленців — у результаті їм вдалося визначити, хто, згідно з наукою, насправді розумніший: кішки чи собаки.

Питання про те, хто розумніший — кішки чи собаки — є вічним. Дослідження показують, що у собак більший мозок, особливо якщо йдеться про великі породи. Але у собак також більше нейронів — наприклад, у одного золотистого ретривера виявлено 623 мільйони нейронів у корі головного мозку, у меншої за розміром собаки — близько 429 мільйонів, а у кішок — лише близько 250 мільйонів. У собак також було більше нейронів у мозку загалом, пише Science Focus.

Втім, за словами вчених, важливо не сама кількість нейтронів, а те, як ви їх використовуєте. Зазначимо, що загалом вчені приділили більше часу вивченню собак, ніж котів, а тому їхні здібності досліджені краще. Ще один фактор — вивчення домашніх котів складніше, оскільки вони не люблять перебувати в нових місцях, наприклад, у лабораторіях. І все ж науковцям вдалося оцінити наших улюбленців, спираючись на три ключові типи інтелекту.

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Один із способів оцінити здатність тварини розуміти психічний стан інших (соціальне пізнання) — це так звана парадигма нерозв’язних завдань. Вчені провели простий тест: коли собаки навчилися діставати їжу з контейнера, контейнер закривали так, щоб їжа стала недоступною. Далі вчені спостерігали, чи буде собака шукати допомоги у людей, що перебувають поруч. Цей погляд, від людини до контейнера і назад, є формою референтної сигналізації або "показової" поведінки — собачий еквівалент вказівки.

Результати показали, що собаки дійсно дивляться на людину, яка перебуває поруч. У деяких дослідженнях, коли присутні і господар, і незнайомець, вони дивляться лише на господаря, а в інших — на обох. Втім, вчені досі не знають, чому це відбувається. Цікаво, що якщо одна людина завжди відкриває контейнер, а інша — завжди його наповнює, собаки це помічають і більше дивляться на того, хто краще вирішить їхню проблему.

А як щодо котів? На жаль, з котами було проведено значно менше таких досліджень, проте в одному експерименті і собаки, і коти все ж змогли знайти заховане ласощі, коли людина вказала на нього. Втім, на відміну від собак, більшість котів все ж не просили допомоги. За словами вчених, деякі коти переводили погляд з недоступної їжі на людину. Але більшість намагалися дістати її самостійно.

І все ж, дослідження показують, що деякі кішки все-таки володіють навичками візуальної комунікації. Наприклад, ще одне дослідження показало, що кішки трохи частіше переводили погляд між людиною та контейнером з їжею, якщо контейнер неможливо відкрити, ніж у випадку, коли його можна відкрити, розгадавши головоломку.

Результати цього дослідження також показали, що кішки частіше переводили погляд то на людину, то на контейнер з їжею, якщо контейнер неможливо було відкрити, ніж у випадку, коли його можна було відкрити, розгадавши головоломку.

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