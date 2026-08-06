Целое поколение страдает от "ускоренного старения": откуда взялась эта тревожная тенденция

Недавнее исследование показывает, что одна возрастная группа демонстрирует "ускоренное старение" и более высокий риск развития онкологических заболеваний.

Поколение Z, люди родившиеся в период примерно с 1997 по 2012 год, часто обвиняют в скучной жизни в сравнении с другими поколениями. Множество исследований показывают, что эта возрастная группа одержима своим психическим здоровьем и заботой о себе, однако недавние исследования показывают, что это поколение также демонстрирует более быстрое старение, чем предыдущие поколения, пишет Daily Mail.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, предполагает, что рост числа онкологических заболеваний среди людей моложе 50 лет может быть объяснен тем, что поколение Z и миллениалы переживают явление, известное как "ускоренное старение". Простыми словами, биологический возраст людей превышает хронологический.

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Например, данные указывают, что в Великобритании у людей, родившихся в 1990-х годах, риск развития рака толстой кишки в раннем возрасте в четыре раза выше, чем у тех, кто родился в 1960-х годах. Чем обусловлена столь тревожная тенденция?

По мнению автора книги "Код возраста" Дэвида Кокса, столь тревожная тенденция, вероятно, объясняется диетой: миллениалы во многом были поколением переработанной пищи. Отметим, что эта диета впервые получила распространение в Великобритании в конце 80-х — начале 90-х годов

Ученые также отмечают рост уровня ожирения и влияние факторов окружающей среды, которое наряду с добавками в ультрапереработанных продуктах — могло привести к хроническому воспалению, что, в свою очередь, ослабляет и старит иммунную систему, сделав людей более уязвимыми к деменции, инсультам и раку.

Отметим, что сегодня, благодаря новым технологиям, доступны тесты, позволяющие рассчитать биологический возраст с помощью анализа крови методом кожной пробы. Утверждается, что этот тест измеряет биологический возраст организма — простыми словами, вы получаете представление о том, как ваш образ жизни влияет на хроническое воспаление и здоровое старение.

По словам ученых, тест, по сути, представляет собой моментальный снимок того, как функционирует наш организм в определенный момент времени. Это достигается путем измерения гликозильных остатков (молекул сахара), прикрепленных к так называемым антителам IgG (иммунным клеткам). Гликозильные остатки изменяют функцию антител в процессе, известном как гликозилирование.

Известно, что гликолизные остатки могут заставить антитела действовать в воспалительном режиме, вырабатывая белки, борющиеся с болезнями. Когда болезнь или угроза устранены, они переключаются в противовоспалительный режим. Увы, с возрастом эти антитела переключаются между двумя режимами. Изучая эти паттерны гликозилирования, врачи могут составить картину того, насколько хорошо стареет иммунная система человека.

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