Ціле покоління страждає від "прискореного старіння": звідки взялася ця тривожна тенденція

Нещодавнє дослідження показує, що одна вікова група демонструє "прискорене старіння" та вищий ризик розвитку онкологічних захворювань.

Покоління Z, тобто люди, які народилися приблизно в період з 1997 по 2012 рік, часто звинувачують у тому, що їхнє життя нудніше, ніж у представників інших поколінь. Численні дослідження показують, що ця вікова група дуже піклується про своє психічне здоров’я та самопочуття, проте нещодавні дослідження свідчать, що це покоління також демонструє більш швидке старіння, ніж попередні покоління, пише Daily Mail.

Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, припускає, що зростання кількості онкологічних захворювань серед людей віком до 50 років можна пояснити тим, що покоління Z та міленіали переживають явище, відоме як "прискорене старіння". Простіше кажучи, біологічний вік людей перевищує хронологічний.

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Наприклад, дані свідчать, що у Великій Британії у людей, які народилися в 1990-х роках, ризик розвитку раку товстої кишки у молодому віці в чотири рази вищий, ніж у тих, хто народився в 1960-х роках. Чим зумовлена така тривожна тенденція?

На думку автора книги "Код віку" Девіда Кокса, така тривожна тенденція, ймовірно, пояснюється раціоном харчування: міленіали багато в чому були поколінням переробленої їжі. Зазначимо, що цей раціон вперше набув поширення у Великій Британії наприкінці 80-х — на початку 90-х років

Вчені також відзначають зростання рівня ожиріння та вплив факторів навколишнього середовища, що, поряд із добавками в ультраперероблених продуктах, могло призвести до хронічного запалення, що, у свою чергу, послаблює та старить імунну систему, роблячи людей більш вразливими до деменції, інсультів та раку.

Зазначимо, що сьогодні, завдяки новим технологіям, доступні тести, які дають змогу визначити біологічний вік за допомогою аналізу крові методом шкірної проби. Стверджується, що цей тест вимірює біологічний вік організму — простими словами, ви отримуєте уявлення про те, як ваш спосіб життя впливає на хронічне запалення та здорове старіння.

За словами вчених, тест, по суті, є миттєвим знімком того, як функціонує наш організм у певний момент часу. Це досягається шляхом вимірювання глікозильних залишків (молекул цукру), приєднаних до так званих антитіл IgG (імунним клітинам). Глікозильні залишки змінюють функцію антитіл у процесі, відомому як глікозилювання.

Відомо, що залишки гліколізу можуть змусити антитіла діяти у запальному режимі, виробляючи білки, що борються з хворобами. Коли хвороба або загроза усунені, вони переходять у протизапальний режим. На жаль, із віком ці антитіла перемикаються між двома режимами. Вивчаючи ці патерни глікозилювання, лікарі можуть скласти уявлення про те, наскільки добре старіє імунна система людини.

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