Повне сонячне затемнення наступного тижня дасть змогу наблизитися до розгадки таємниці Сонця

Європейські астрономи мають намір дізнатися більше про непередбачувану природу нашої зірки тоді, коли Місяць на деякий час закриє Сонце.

Коли Місяць закриє Сонце під час повного сонячного затемнення 12 серпня 2026 року, астрономи з Європейського космічного агентства отримають рідкісну нагоду побачити з Землі корону нашої зірки. Також вчені досліджуватимуть магнітне поле та космічну погоду, яку формує сонячна активність, пише Phys.

Європейські астрономи спостерігатимуть повне сонячне затемнення, яке триватиме менше двох хвилин і буде особливо добре видно на півночі Іспанії. Вчені прагнуть з’ясувати фізичні механізми, що лежать в основі сонячної активності.

Вона проявляється у вигляді спалахів на Сонці, а також корональних викидів маси та потоків плазми, які часто врізаються в магнітне поле Землі й спричиняють геомагнітну бурю. Ці події не тільки створюють барвисте полярне сяйво, але й можуть спричинити збій у роботі супутників та наземних технологій.

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Наступного тижня вчені зосередять свою увагу на сонячній короні — це найзовнішній шар атмосфери нашої зірки. Коли Місяць повністю закриває собою Сонце, з Землі добре видно сонячну корону, а тому можна побачити, що відбувається в атмосфері Сонця.

Корона Сонця на фотографії зонда Solar Orbiter Фото: ESA

Сонячна корона простягається на 10 мільйонів кілометрів і в мільйон разів менш активна, ніж поверхня Сонця — фотосфера. При цьому температура корони становить близько двох мільйонів градусів Цельсія, а поверхні Сонця — лише 5 500 градусів Цельсія. Можливо, нові дані допоможуть зрозуміти, чому так відбувається.

Коли не відбувається сонячних затемнень, астрономи досліджують корону Сонця за допомогою космічних апаратів, оснащених коронографом, який блокує світло фотосфери. Але повні сонячні затемнення дають змогу побачити з Землі хромосферу — шар атмосфери Сонця між короною та поверхнею зірки.

Вчені також сподіваються, що завдяки спостереженням за повним сонячним затемненням вони дізнаються більше про сонячний вітер. Це постійний потік заряджених частинок, який вилітає з Сонця.

Наша зірка приховує в собі ще багато таємниць, які вчені намагаються розкрити. Нове спостереження може допомогти отримати більше відповідей на питання, що вже давно цікавлять науковців, щодо непередбачуваної природи Сонця.

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