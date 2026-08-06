Рунічний камінь знайшли у середньовічній каплиці: ніхто не чекав такої знахідки (фото)

Археологи, які працюють на Фарерських островах, виявили древній рунічний камінь. Артефакт знайшли на підлозі споруди, яка, ймовірно, колись була середньовічною каплицею.

Рунічний камінь знайшли на археологічному місці А-Сондум у селі Сандур на острові Сандой. Експерти з Національного музею Фарерських островів, зазначили, що камінь було повторно використано як частину підлоги будівлі, пише Arkeonews.

Рунічний камінь використали при будівницті каплиці Фото: Helgi Michelsen

Археолог Гельгі Міхельсен запропонував попереднє прочитання частини напису, розпізнавши старонорвезькі слова "Her hvílur…", що означають "Тут лежить…" або "Тут спочиває…". Якщо ця інтерпретація виявиться правильною, камінь, ймовірно, слугував меморіалом або надгробком, перш ніж його вбудували в споруду. Очікується, що фахівець з рунічних написів огляне артефакт пізніше в серпні, щоб підготувати більш повний переклад.

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Під час розкопок було виявлено додаткові докази на користь гіпотези про те, що будівля мала релігійне призначення. Археологи виявили уламки невеликої статуетки Діви Марії з немовлям Ісусом на руках, а також традиційну масляну лампу.

Сама будівля орієнтована зі сходу на захід, а вхід розташований у західній частині Фото: Helgi Michelsen

Сама будівля орієнтована зі сходу на захід, а вхід розташований у західній частині — таке планування зазвичай асоціюється з середньовічними каплицями та молитовними будинками в усьому Північноатлантичному регіоні. Дослідники вважають, що це могла бути невелика молитовня, подібна до інших, раніше виявлених на островах Мікінес, Ейстурой та Стреймой.

Наразі камінь перевезено до Національного музею, де його можна зберегти в стабільних умовах після того, як він пролежав сотні років під землею. Дослідники також планують створити детальний 3D-скан, перш ніж подальше вивітрювання вплине на висічену поверхню.

Розкопки триватимуть до кінця серпня Фото: Helgi Michelsen

Цифрові моделі дають фахівцям змогу регулювати віртуальне освітлення, що полегшує розпізнавання зношених або неглибоких рун за допомогою техніки, відомої як аналіз під кутовим освітленням. Цей метод часто виявляє деталі, які неможливо побачити за звичайного освітлення, особливо на пошкоджених написах.

Цьогорічні розкопки проводить Національний музей у партнерстві з Орхуським університетом та Музеєм Моесгаард, а в польових роботах беруть участь студенти-археологи. Розкопки триватимуть до кінця серпня, і відвідувачів запрошують спостерігати за роботою, поки археологи продовжують досліджувати місце розкопок.

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