Рунический камень нашли в средневековой часовне: никто не ожидал такой находки (фото)

Археологи, работающие на Фарерских островах, обнаружили древний рунический камень. Артефакт был найден на полу сооружения, которое, вероятно, когда-то было средневековой часовней.

Рунический камень был найден на археологическом объекте А-Сондум в деревне Сандур на острове Сандой. Эксперты из Национального музея Фарерских островов отметили, что камень был повторно использован в качестве части пола здания, пишет Arkeonews.

Рунический камень использовался при строительстве часовни Фото: Helgi Michelsen

Археолог Гельги Михельсен предложил предварительную интерпретацию части надписи, распознав старонорвежские слова "Her hvílur…", означающие "Здесь лежит…" или "Здесь покоится…". Если эта интерпретация окажется верной, камень, вероятно, служил мемориалом или надгробием, прежде чем его встроили в сооружение. Ожидается, что специалист по руническим надписям осмотрит артефакт позднее в августе, чтобы подготовить более полный перевод.

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В ходе раскопок были обнаружены дополнительные доказательства в пользу гипотезы о том, что здание имело религиозное назначение. Археологи обнаружили обломки небольшой статуэтки Девы Марии с младенцем Иисусом на руках, а также традиционную масляную лампу.

Само здание ориентировано с востока на запад, а вход расположен в западной части Фото: Helgi Michelsen

Само здание ориентировано с востока на запад, а вход расположен в западной части — такая планировка обычно ассоциируется со средневековыми часовнями и молельнями во всем Североатлантическом регионе. Исследователи полагают, что это могла быть небольшая молельня, подобная другим, ранее обнаруженным на островах Микинес, Эйстурой и Стреймой.

В настоящее время камень перевезен в Национальный музей, где его можно сохранить в стабильных условиях после того, как он пролежал сотни лет под землей. Исследователи также планируют создать подробный 3D-скан, прежде чем дальнейшее выветривание повлияет на высеченную поверхность.

Раскопки продлятся до конца августа Фото: Helgi Michelsen

Цифровые модели позволяют специалистам регулировать виртуальное освещение, что облегчает распознавание изношенных или неглубоких рун с помощью метода, известного как анализ при угловом освещении. Этот метод часто позволяет обнаружить детали, которые невозможно увидеть при обычном освещении, особенно на поврежденных надписях.

В этом году раскопки проводит Национальный музей в партнерстве с Орхусским университетом и Музеем Моэсгаард, а в полевых работах принимают участие студенты-археологи. Раскопки продлятся до конца августа, и посетителей приглашают понаблюдать за работой, пока археологи продолжают исследовать место раскопок.

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