Світу катастрофічно не вистачає річкового піску: люди видобувають більше, ніж Земля може відтворити

Дослідники виявили, що в усьому світі промисловий видобуток піску призводить до виснаження річкових відкладень набагато швидше, ніж природні цикли планети можуть їх поповнити.

Вчені опублікували масштабний огляд 411 досліджень, проведених з 1974 року. Результати показали, що глобальний попит на річковий пісок і гравій для виробництва будівельних матеріалів, таких як бетон, є нестабільним, пише Science Alert.

За словами вчених, дельта Меконгу, що розливається на південному краю В’єтнаму після того, як річка протікає через Камбоджу та Лаос, є яскравим прикладом цього. Відомо, що баржа, обладнана краном, може всього за три години видобути близько 300 кубічних метрів.

Гідролог і автор дослідження Дунг Дик Тран із Наньянського технологічного університету (NTU) зазначає, що у В’єтнамі поточні темпи видобутку приблизно в 11,8 разів перевищують темпи природного поповнення відкладень, які становлять близько 6,18 мегатонн на рік.

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Статистика свідчить про те, що в період з 2015 по 2022 рік тут було видобуто близько 366 мільйонів кубічних метрів піску, що спричинило величезний дефіцит наносів. Крім того, цей дефіцит призвів до загального середнього поглиблення русла річки на 0,48 метра — швидкість цього процесу становила 0,053 метра на рік.

На перший погляд, це може здатися незначною різницею на поверхні води, однак такі масштабні зміни можуть мати серйозні наслідки для течії води, стану річкової системи та структури берегів по обидва боки.

На ділянці Меконгу внаслідок ерозії берегів річки у період з 2018 по 2020 рік обвалилося понад 1800 будинків. До 2023 року в’єтнамська частина Меконгу була усіяна 585 великими осередками ерозії на протязі 741 кілометра річки.

За словами вчених, зміни русла також посилюють так званий "ефект підйому", при якому солона вода поступово піднімається вгору за течією. Якщо нинішні темпи видобутку піску в цьому регіоні збережуться, експерти прогнозують, що до 2035 року піску просто не залишиться. Втім, важливо розуміти, що Меконг — лише одна з багатьох прибережних зон, які постраждали від міжнародного будівельного буму, для якого пісок необхідний для виробництва бетону та інших будівельних матеріалів.

Ще одним яскравим прикладом є китайське озеро Поянху, яке зазнало настільки масштабних змін, що їх буквально видно з космосу. Така сама доля спіткала багато індійських водних шляхів, зокрема річки Маюракіші, Коллідам, Субарнарекха та Аджай. Вчені також зазначають, що видобуток піску поступово змінив річки Парана та Токантінс у Бразилії, які є частиною басейну Амазонки.

Всього за 18 років видобуток піску кардинально змінив вигляд китайського озера Поянху Фото: solar-system

За словами головного автора дослідження, географа Едварда Парка, ще більш тривожним є те, що за останні десятиліття попит на річковий щебінь різко зріс. Справа в тому, що пісок і гравій — найпоширеніші у світі тверді матеріали, що мають фундаментальне значення для урбанізації та розвитку інфраструктури. Зазначимо, що разом вони становлять понад 70 % об’єму бетону та широко використовуються у бетоні, асфальті, дорогах, будівлях і фундаментах.

Будівельні компанії, забудовники та підрядники інфраструктурних проєктів отримують вигоду від доступу до найважливішої сировини для виробництва бетону, будівництва доріг, житла та освоєння земель. Однак вчені застерігають, що людству слід зважувати ці вигоди з екологічними та соціальними витратами.

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