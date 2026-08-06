Миру катастрофически не хватает речного песка: люди забирают больше, чем Земля может восполнить

Исследователи обнаружили, что во всем мире промышленная добыча песка приводит к истощению речных отложений гораздо быстрее, чем естественные циклы планеты могут их восполнить.

Ученые опубликовали масштабный обзор 411 исследований, проведенных с 1974 года. Результаты показали, что глобальный спрос на речной песок и гравий для производства строительных материалов, таких как бетон, является неустойчивым, пишет Science Alert.

По словам ученых, дельта Меконга, разливающаяся по южной оконечности Вьетнама после того, как река протекает через Камбоджу и Лаос, является ярким тому примером. Известно, что баржа, оборудованная краном, может всего за три часа добыть около 300 кубических метров.

Гидролог и автор исследования Дунг Дык Тран из Наньянского технологического университета (NTU) отмечает, что во Вьетнаме текущие темпы добычи примерно в 11,8 раз выше темпов естественного восполнения отложений, которые составляют около 6,18 мегатонн в год.

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Статистика свидетельствует о том, что в период с 2015 по 2022 год здесь было добыто около 366 миллионов кубических метров песка, что вызвало огромный дефицит наносов. Кроме того, дефицит привел к общему среднему углублению русла реки на 0,48 метра — скорость этого процесса составила 0,053 метра в год.

На первый взгляд, это может показаться незначительной разницей на поверхности воды, однако такие масштабные изменения могу иметь серьезные последствия для течения воды, состояния речной системы и структуры берегов по обеим сторонам.

На участке Меконга в результате эрозии берегов реки в период с 2018 по 2020 год обрушилось более 1800 домов. К 2023 году вьетнамский Меконг был испещрен 585 крупными очагами эрозии на протяжении 741 километра реки.

По словам ученых, изменения русла также усиливают так называемый "эффект подпора", при котором соленая вода постепенно поднимается вверх по течению. Если нынешние темпы добычи песка в этом регионе сохранятся, эксперты ожидают, что 2035 году песка попросту не останется. Впрочем, важно понимать, что Меконг — лишь одна из многих прибрежных зон, пострадавших от международного строительного бума, для которого песок необходим для производства бетона и других строительных материалов.

Еще одним ярким примером является китайское озеро Поянху претерпело настолько масштабные изменения, что их буквально видно из космоса. Многие индийские водные пути постигла та же участь, включая реки Маюракиши, Коллидам, Субарнарекха и Аджай. Ученые также отмечают, что добыча песка постепенно изменила реки Парана и Токантинс в Бразилии, которые являются частью бассейна Амазонки.

Всего за 18 лет добыча песка кардинально изменила облик китайского озера Поянху Фото: NASA

По словам ведущего автора исследования, географа Эдварда Парка, еще более тревожно то, что за последние десятилетия спрос на речной щебень резко вырос. Дело в том, что песок и гравий — наиболее добываемые в мире твердые материалы, имеющий фундаментальное значение для урбанизации и развития инфраструктуры. Отметим, что вместе они составляют более 70% объема бетона и широко используются в бетоне, асфальте, дорогах, зданиях и фундаментах.

Строительные компании, застройщики и подрядчики по инфраструктурным проектам получают выгоду от доступа к важнейшему сырьевому материалу для бетона, дорог, жилья и освоения земель. Но ученые предупреждают, что человечеству следует сопоставлять эти выгоды с экологическими и социальными издержками.

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