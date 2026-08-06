На дні глибокого океану знайдено зуби гігантського хижака: розміром з долоню та вкриті металом (фото)

Команда NOAA вирушила на острови Кука, щоб дослідити морське дно — вчені виявили зуби гігантських хижаків, вкриті металом.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) перебуває на півдорозі до завершення майже місячного глибоководного дослідження південної частини Тихого океану поблизу островів Кука, пише Popular Science.

Вчені використовували дистанційно керовані апарати, що дозволило зібрати цінні зразки та дані з датчиків уздовж абіссальної рівнини. Зазначимо, що дослідження було спрямовано на розробку способів використання природних океанічних ресурсів, однак усередині цих конкрецій було виявлено щось більше, ніж просто метали та мінерали.

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За словами вчених, ці утворення часто містять зуби одного з найвідоміших доісторичних хижаків, що займали найвищий щабель еволюції. Багато з цих зубів мають довжину понад 7 сантиметрів і, ймовірно, належать акулам-мегалодонам.

Скелети акул переважно складаються з хрящової та сполучної тканини, а тому після смерті залишають після себе дуже мало. Такі мізерні скам’янілості ускладнюють пошук і вивчення останків нещодавно померлих морських хижаків, а тим більше їхніх давніх предків. На щастя, акули залишають після себе безліч зубів, багато з яких скам’янівають протягом мільйонів років.

Окам"янілі зуби мегалодона поглинають рідкоземельні елементи та мінерали з океанської води Фото: NOAA

Зуби мегалодона (Otodus megalodon) розміром з долоню настільки поширені вздовж узбережжя штату Меріленд, що ця масивна глибоководна хижа акула стала першою офіційною державною акулою. Відомо, що мегалодон вимер близько трьох мільйонів років тому — за цей час зуби хижаків опустилися на морське дно, де почали окаменевати, поглинаючи рідкоземельні елементи з навколишньої води та осадових порід. Протягом наступних тисячоліть рідкоземельні елементи, такі як неодим, поряд із мінералами, такими як залізо та марганець, повільно накопичувалися на поверхні зубів.

Дослідники NOAA зазначають, що аналіз концентрації рідкоземельних елементів, таких як неодим, що затрималися на зубах, може стати інструментом для відстеження минулих моделей циркуляції океану.

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