На дне глубокого океана найдены зубы гигантского хищника: размером с ладонь и покрыты металлом (фото)

Команда NOAA отправилась на острова Кука, чтобы исследовать морское дно — ученые обнаружили зубы гигантских хищников, покрытые металлом.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) находится на полпути к завершению почти месячного глубоководного исследования южной части Тихого океана вблизи островов Кука, пишет Popular Science.

Ученые использовали дистанционно управляемые аппараты, что позволило собрать ценные образцы и данные с датчиков вдоль абиссальной равнины. Отметим, что исследование было направлено на разработку способов использования природных океанических ресурсов, однако внутри этих конкреций было обнаружено нечто большее, чем просто металлы и минералы.

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По словам ученых, эти образования часто содержат зубы одного из самых известных доисторических хищников, занимавших высшую ступень развития. Многие их этих зубов превышают 7 сантиметров в длину и, вероятно, принадлежат акулам-мегалодонам.

Скелеты акул в основном состоят из хрящевой и соединительной ткани, а потому после смерти оставляют после себя очень мало. Столь скудные окаменелости затрудняют поиск и изучение останков недавно умерших морских хищников, а тем более их древних предков. К счастью, акулы оставляют после себя множество зубов, многие из которых окаменевают в течение миллионов лет.

Окаменелые зубы мегалодона поглощают редкоземельные элементы и минералы из океанской воды Фото: NOAA

Зубы мегалодона (Otodus megalodon) размером с ладонь настолько распространены вдоль побережья Мэриленда, что эта массивная глубоководная хищная акула стала первой официальной государственной акулой. Известно, что мегалодон вымер около трех миллионов лет тому назад — за это время зубы хищников опустились на морское дно, где начали окаменевать, поглощая редкоземельные элементы из окружающей воды и осадочных пород. В течение последующих тысячелетий редкоземельные элементы, такие как неодим, наряду с минералами, такими как железо и марганец, медленно накапливались на поверхности зубов.

Исследователи NOAA отмечают, что анализ концентрации редкоземельных элементов, таких как неодим, захваченных зубами, может служить инструментом для отслеживания прошлых моделей циркуляции океана.

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