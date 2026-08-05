Нестерпна спека та пожежі в Європі: вчені зазначають, що супер-Ель-Ніньо ще навіть не розпочався

Лісові пожежі, смертоносні хвилі спеки в Європі та в усьому світі, а також рекордні температури світового океану. Вчені стверджують, що все це не є наслідками супер-Ель-Ніньо, який набере сили лише через кілька місяців.

Багато хто вважає, що планета вже переживає рекордно спекотне літо, але до нього ще далеко. Поки що це лише третій найспекотніший рік після 2024 та 2025 років, як свідчать кліматичні статистичні дані, пише Phys.org.

Але давайте почекаємо до 2026 року. Через подвійний удар — прискорене глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, та потужне явище Ель-Ніньо — зростає ймовірність того, що до кінця 2026 року цей рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень, перевершивши 2024 рік — або, принаймні, наблизившись до нього, заявили вчені.

Кліматолог Зік Хаусфазер підрахував, що ймовірність того, що 2026 рік перевершить 2024 рік за рівнем спеки за всю історію спостережень, становить 35 %. Але Хаусфазер майже щомісяця збільшує цю ймовірність — з 7% у березні.

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Експерти зазначають, що нестерпну спеку цього літа не можна пояснювати явищем Ель-Ніньо, оскільки його наслідки стануть відчутними лише через кілька місяців. Нинішня погода є наслідком того, про що вже давно попереджають вчені, – зміни клімату внаслідок спалювання вугілля, нафти та газу.

"Причиною рекордної спеки є зміна клімату, яка відбувається на задньому плані", — каже Хаусфазер.

Цього літа хвилі спеки сильно вдарили по регіонах, де люди не звикли до температур вище 37 градусів за Цельсієм, на відміну від тропіків, заявили кліматологи. І вони були особливо відчутними вночі, що заважало людям спати, погіршувало їхнє здоров’я та здатність бути продуктивними на роботі, сказала керівниця глобального стратегічного напряму кліматичної служби Copernicus Саманта Берджесс.

Вона навела приклад Європи, де у травні спостерігалася "виняткова" спека. Ще одна — у червні, дві — у липні, а ще одна зараз триває у Франції та Іспанії.

Кліматолог з Принстонського університету Майкл Оппенхаймер зазначив, що саме про це вчені попереджали вже давно.

"Це наочні приклади не лише майбутнього, як ми вже говорили раніше, а й того, до чого загалом призводить зміна клімату. Немає сумнівів у тому, що зміна клімату підвищила ризик лісових пожеж. Немає сумнівів у тому, що зміна клімату збільшила ймовірність справді спекотних, неприємних, навіть безпрецедентних літніх сезонів у всьому світі", — підсумував Оппенхаймер.

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