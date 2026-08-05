Невыносимая жара и пожары в Европе: ученые говорят, что супер-Эль-Ниньо даже еще не начался

Лесные пожары, смертоносные волны жары в Европе и по всему миру, а также рекордные температуры мирового океана. Ученые говорят, что все это не последствия супер-Эль-Ниньо, который наберет силу только через несколько месяцев.

Многие считают, что планета уже переживает рекордно жаркое лето, но до него еще далеко. Пока что это лишь третий самый жаркий год, после 2024 и 2025 годов, как показывают климатические статистические данные, пишет Phys.org.

Но дайте время 2026 году. Из-за двойного удара — ускоренного глобального потепления, вызванного деятельностью человека, и мощного явления Эль-Ниньо — возрастает вероятность того, что к концу года 2026 год может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений, превзойдя 2024 год — или, по крайней мере, приблизившись к нему, заявили ученые.

Климатолог Зик Хаусфазер подсчитал, что существует 35%-ная вероятность того, что 2026 год превзойдет 2024 год по жаре за всю историю наблюдений. Но Хаусфазер почти каждый месяц увеличивает эту вероятность — с 7% в марте.

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Эксперты говорят, что невыносимую жару этим летом нельзя списывать на Эль-Ниньо, так как его последствия будут ощутимы только через несколько месяцев. Нынешняя погода является последствием того, о чем давно предупреждают ученые – изменением климата в результате сжигания угля, нефти и газа.

“Причиной рекордной жары является изменение климата, происходящее на заднем плане”, - говорит Хаусфазер.

Этим летом волны жары сильно ударили по местам, где люди не привыкли к жаре выше 37 градусов по Цельсию, в отличие от тропиков, заявили климатологи. И они были особенно заметны ночью, что затрудняло людям сон, ухудшало их здоровье и способность быть продуктивными на работе, сказала руководитель глобального стратегического направления климатической службы Copernicus Саманта Берджесс.

Она указала на Европу, где в мае была “исключительная” волна жары. Еще одна в июне, две в июле, и еще одна сейчас проходит во Франции и Испании.

Климатолог из Принстонского университета Майкл Оппенхаймер сказал, что именно об этом ученые предупреждали уже давно.

“Это наглядные картины не только будущего, как мы раньше говорили, но и того, что в целом делает изменение климата. Нет сомнений в том, что изменение климата увеличило риск лесных пожаров. Нет сомнений в том, что изменение климата увеличило вероятность действительно жарких, неприятных, даже беспрецедентных летних сезонов по всему миру”, - подытожил Оппенхаймер.

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