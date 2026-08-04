Мільйони небезпечних бактерій: як часто насправді слід міняти кухонну губку

Мікробіолог нарешті поставив крапку у давній суперечці щодо того, як часто слід міняти кухонну губку — у рази частіше, ніж можна було б припустити.

Мільярди людей у всьому світі використовують кухонні губки для миття посуду та прибирання. Але як часто їх слід міняти? Роками це питання викликало суперечки, а відповіді варіювалися від "щодня" до "коли вона розвалиться". Тепер експерт нарешті поставив крапку в цій давній суперечці, пише Daily Mail.

Доцент кафедри клінічної мікробіології Лестерського університету, мікробіолог, доктор Примроуз Фрістоун стверджує, що у старій кухонній губці можуть міститися мільйони потенційно небезпечних бактерій. Саме тому її варто міняти щодня.

Експерт зазначає, що занадто тривале використання губки може призвести до поширення бактерій, що викликають харчове отруєння, на чистий посуд та поверхні. Справа в тому, що кухонні губки дійсно слід використовувати лише один день, оскільки вони швидко вбирають бактерії, які з часом можуть розмножуватися на залишках їжі та вологості всередині губки.

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Зазначимо, що суперечки щодо того, як часто слід міняти кухонну губку, точаться вже давно. У результаті користувачі соціальних мереж розділилися на два табори:

перша група наполягала, що губки не варто використовувати довше, ніж тиждень;

інші вважають, що губки можна використовувати значно довше — доки вони не втратять зовнішній вигляд або не набудуть запаху.

Погані новини для тих, хто використовує губки, доки вони не розваляться: нове дослідження показало, що "тест на запах" не допоможе захиститися від потенційно небезпечних бактерій. У ході дослідження німецькі вчені виростили бактерії з губок у лабораторії та вивчили їх під потужними мікроскопами. Результати показали, що кухонні губки містять патогени, які викликають харчові отруєння, зокрема Salmonella enteritidis, E. coli та Staphylococcus aureus, глибоко всередині своєї структури.

Більше того, результати дослідження показали, що запах і колір не корелюють із кількістю бактерій, що містяться в губці. Простіше кажучи, люди просто не можуть "на око" визначити, коли слід замінити кухонну губку.

На жаль, кухонна губка — ідеальний "резервуар" для бактерій, які поширюють інфекції по кухні. Справа в тому, що губки майже постійно вологі, повні залишків їжі та лежать у теплих кухнях, що створює ідеальне середовище для розмноження бактерій.

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