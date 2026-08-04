Миллионы опасных бактерий: как часто на самом деле стоит менять кухонную губку

Микробиолог наконец поставил точку в давнем споре о том, как часто следует менять кухонную губку — в разы чаще, чем можно было бы предположить.

Миллиарды людей по всему миру используют для мытья посуды и уборки кухонные губки. Но как часто их следует менять? Годами этот вопрос вызывал споры, а ответы варьировали от "каждый день" до "когда она развалится". Теперь эксперт наконец поставил точку в этом давнем споре, пишет Daily Mail.

Доцент кафедры клинической микробиологии Лестерского университета, микробиолог, доктор Примроуз Фристоун утверждает, что в старой кухонной губке могут содержаться миллионы потенциально опасных бактерий. Именно поэтому ее стоит менять ежедневно.

Эксперт отмечает, что использование губки слишком долго может привести к распространению бактерий, вызывающих пищевое отравление, на чистую посуду и поверхности. Дело в том, что кухонные губки действительно следует использовать лишь один день, поскольку они быстро впитывают бактерии, которые со временем могут размножаться на остатках пищи и влаге внутри губки.

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Отметим, что споры о том, как часто следует менять кухонную губку, ведутся уже давно. В результате пользователи социальных сетей разделились на два лагеря:

первая группа настаивала, что губки не стоит использовать дольше недели;

другие считают, что губки можно использовать значительно дольше — пока они не утратят внешний вид или не приобретут запах.

Плохие новости для тех, кто использует губки, пока они не развалятся: новое исследование показало, что "тест на запах" не поможет защититься от потенциально опасных бактерий. В ходе исследования немецкие ученые вырастили бактерии из губок в лаборатории и изучили их под мощными микроскопами. Результаты показали, что кухонные губки содержат патогены, вызывающие пищевые отравления, включая Salmonella enteritidis, E. coli и Staphylococcus aureus, глубоко внутри своей структуры.

Более того, результаты исследования показали, что запах и цвет не коррелируют с количеством присутствующих бактерий. Простыми словами, люди попросту не могут "на глаз" определить момент, когда кухонную губку следует сменить.

Увы, кухонная губка — идеальный "резервуар" бактерий, распространяющих инфекции по кухне. Дело в том, что губки почти постоянно влажные, полны остатков пищи и лежат в теплых кухнях, что создает идеальную среду для размножения бактерий.

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