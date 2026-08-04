Есть веская причина, почему никогда не стоит тянуть чемодан за собой: суставы скажут "спасибо"

Шокирующие снимки показывают, какое напряжение испытывает тело человека, когда он тянет чемодан за собой, а не толкает рядом с собой.

Миллиарды людей по всему миру тащат чемодан за собой во время путешествий, не подозревая, что это создает ненужную нагрузку на их тело. Эксперты уверяют, что есть гораздо более простой способ катить багаж — он заключается в том, чтобы толкать чемодан сбоку, а не тянуть его за собой, пишет Daily Mail.

По словам американского физиотерапевта Лори Диамоса, этот способ особенно актуален для чемоданов на четырех колесах, которые сконструированы так, чтобы скользить рядом с вами, а не волочиться позади. Считается, что такой способ перемещения чемодана на колесах щадит суставы человека и помогает поддерживать более естественную осанку.

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Дело в том, что когда человек толкает чемодан рядом с собой, его локоть остается согнутым, а запястье — в нейтральном положении, что фактически снижает нагрузку на руку и плечо. Этот метод также позволяет путешественникам легче менять руки или даже использовать обе руки, распределяя нагрузку вместо того, чтобы перенапрягать одну сторону тела.

В то же время, когда человек тянет чемодан за собой, это заставляет его руку вытягиваться назад, создавая скручивающее движение в позвоночнике, которое может вызывать дискомфорт при длительных переходах. В результате эксперты настаивают, что толкание чемодана в разы лучше для суставов.

Эксперты утверждают, что толкание чемодана рядом с собой оказывает гораздо меньшую нагрузку на тело, чем его перемещение за спиной Фото: Gate & Posture

Впрочем, ученые признают, что некоторым людям тяга чемодана за собой может показаться более естественной, но на самом деле, такое поведение лишь увеличивает нагрузку на суставы. Кроме того, это создает вращательную силу в позвоночнике, которая быстро накапливается во время длительной прогулки по аэропорту.

Эксперты в области здравоохранения также предупреждают, что тяга чемодана за собой может способствовать болям в спине, шее и плечах — особенно при спешке в больших аэропортах. Например, эксперты Центра заболеваний костей и суставов утверждает, что использование четырех вращающихся колес позволяет толкать чемодан расслабленной рукой — это требует меньших усилий и снижает нагрузку на верхнюю часть тела. Ученые также утверждают, что для перемещения чемоданов с четырьмя вращающимися колесами требуется меньше усилий, что снижает нагрузку на спину и плечи.

Исследование, проведенное в 2024 году, показало, что как только чемодан весит более 20% от веса человека, его перемещение в руках становится более энергоэффективным, чем перемещение на руках. Это означает, например, что человек весом 70 кг должен толкать свой чемодан, если он весит 14 кг или больше. Впрочем, ученые отмечают, что у этого правила есть свои исключения.

Данные также указывают, что чемоданы на двух колесах лучше подходят для неровных поверхностей — например, брусчатки, гравия или бордюров, поскольку их большие фиксированные колеса более устойчивы. В то же время чемоданы на четырех колесах лучше всего показывают себя на гладких полах, обычно встречающихся в аэропортах, отелях и на железнодорожных вокзалах.

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