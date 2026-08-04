Назван эффективный способ адаптироваться к экстремальной жаре: людей отправляют в сауны

Исследователи призывают людей чаще посещать «тепловые тренировки» в саунах, чтобы адаптироваться к палящей жаре.

В последние годы человечество прочувствовало на себе все последствия изменения климата: от волн экстремальной жары и лесных пожаров до масштабных штормов и наводнений. Данные также показывают, что последние несколько лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, а потому люди ищут любые способы справиться с жарой, которая обрушилась на мир, пишет Daily Mail.

Теперь исследователи утверждают, что "тепловые тренировки" в раскаленных скандинавсих банях могут иметь решающее значение для адаптации к экстремальной жаре. По словам профессора Яри Лаукканена, кардиолога из Университета Восточной Финляндии, время, проведенное в саунах, в действительности может помочь организму лучше справляться с жарой. И поскольку экстремальные летние волны жары становятся все более распространенными из-за изменения климата, эти адаптации могут оказаться жизненно важными.

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По словам профессора Лаукканена, по мере регулярного посещения сауны, организм человека может постепенно научиться справляться с жарой лучше, а следовательно и лучше переносить экстремально жаркие дни. Отметим, что такое предложение прозвучало на фоне того, что Европа сегодня сталкивается с одним из жарких сезонов за всю историю наблюдений.

Последние исследования показывают, что посещение саун в действительности имеют широкий спектр преимуществ для здоровья. Теперь исследователи говорят, что одним из таких преимуществ может быть повышение устойчивости к экстремальной жаре.

Известно, что посетители сауны, как правило, выдерживают температуры от 70°C до 100°C в течение 10-15 минут, после чего быстро охлаждаются в ледяной воде. По словам профессора Лаукканена, проводившего исследования пользы сауны для здоровья, этот процесс действительно может улучшить "терморегуляционные реакции" организма.

Ученые отмечают, что адаптации могут включать:

более раннее и эффективное потоотделение;

улучшенный кровоток в коже;

увеличение объема плазмы;

снижение сердечно-сосудистой нагрузки при последующем воздействии тепла.

Считается, что все эти изменения в будущем могут помочь людям более эффективно переносить жаркую среду. Исследования также показывают, что время, проведенное в сауне, может улучшить поведение людей в условиях жары.

Исследования показывают, что после посещения сауны люди лучше прислушиваются к своему организму, распознавая признаки теплового истощения, а также не забывают регулярно пить воду. Однако профессор Лаукканен предупреждает, что тренировки необходимо проводить медленно и постепенно увеличивать длительность пребывания в сауне.

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