Некоторые кишечные бактерии могут поедать людей изнутри: что заставляет их атаковать

Исследователи обнаружили, что недостаток питательных веществ в растительной пище может привести к тому, что некоторые кишечные бактерии могут начать атаковать человека, потребляя защитную слизистую оболочку кишечника.

В новом исследовании ученые пришли к неожиданному выводу: влияние растительной диеты на здоровье может зависеть не только от того, чем питаются кишечные бактерии, но и от того, начинают ли они питаться защитной слизистой оболочкой кишечника, пишет SciTechDaily.

Ученые обнаружили, что клетчатка и ранее игнорируемые растительные белки могут отвлекать кишечные микробы от потребления защитной слизистой оболочки кишечника. В то же время эти питательные вещества способствуют выработке метаболитов, связанных с улучшением здоровья кишечника и поддержанием здорового веса.

Простыми словами, результаты показывают более сложную взаимосвязь между пищей, микробами и метаболизмом человека, чем считалось ранее. Они также ставят под сомнение широко распространенное предположение о том, что многие биологически важные соединения, содержащиеся в организме, происходят исключительно из кишечных бактерий.

Відео дня

В ходе нового исследования ученые сосредоточились на изучении того, как образуются эти соединения и как диета изменяет баланс между потенциально полезными и вредными формами. По словам соавтора исследования, сегодня в мире растет интерес к манипулированию микробиомом человека или использованию его метаболических продуктов в терапевтических целях.

Ученые отмечают, что диета обладает большим потенциалом для контроля микробиома и его результатов. Но для разработки эффективных терапевтических вмешательств нам необходимо понять, какие аспекты диеты контролируют какие микробные результаты

В ходе исследования было обнаружено, что растительная клетчатка и неперевариваемые растительные белки смещают микробную активность в сторону фенилаланинового пути, что увеличивает количество полезных метаболитов и уменьшает количество вредных.

Отметим, что клетчатка давно признана важным источником пищи для кишечных микробов. Однако неперевариваемым растительным белка ранее уделялось мало внимания, поскольку предполагалось, что белки расщепляются и всасываются на более ранних стадиях пищеварения.

Результаты нового исследования предполагают, что некоторые растительные белки избегают переваривания и достигают толстой кишки, где бактерии используют их так же, как и клетчатку. Ученые называют эти белки Prif — фактически, это сокращение от "белки, имитирующие клетчатку".

В ходе экспериментов ученые также проследили эти питательные вещества через пищеварительную систему, пометив белки стабильными изотопами. Эти химические маркеры позволили определить, какие метаболиты поступают из пищи, а какие образуются в собственных тканях мыши. Результаты показали четкое различие.

Ученые обнаружили, что полезные фенолы образовывались из неперевариваемых белков в рационе, вредные — образовывались в основном при расщеплении бактериями белков, принадлежащих хозяину, включая белки слизи, покрывающей и защищающей стенку кишечника. Отметим, что именно этот слой слизи выполняет не только функцию смазки кишечника. Он также образует часть защитного барьера.

Другие новости науки

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.