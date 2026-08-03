Газированная вода вредна для эмали зубов: ученые проверили это утверждение

Результаты нового исследования показывают, что несладкая газированная вода снижает pH полости рта меньше, чем газированные напитки, подслащенные сахаром.

Газированные напитки пользуются популярностью во всем мире. Однако известно, что глоток газированной воды на короткое время повышает кислотность полости рта, но не настолько, как подслащенная сахаром газировка. В новом исследовании ученые сравнили несколько распространенных напитков и обнаружили, что выбор несладкого газированного напитка вместо газировки, вероятно, представляет меньший риск для зубной эмали, пишет SciTechDaily.

Известно, что кислоты могут начать растворять эмаль, когда кислотность рта падает ниже примерно 5,5. В ходе исследования ученые не просто измеряли кислотность каждого напитка, но также и то, как их употребление изменяет pH слюны во рту.

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По словам соавтора исследования, аспирантки кафедры науки о питании в Университете Пердью Ваджихи Зульфикар, сегодня многие люди по всему земному шару отказываются от сладких газированных напитков в пользу газированной воды. Результаты нового исследования показывают, что она на самом деле действительно может быть менее опасной альтернативой газировка. Однако это работает лишь при умеренном потреблении и соблюдении правил гигиены полости рта.

Предыдущие исследования уже показали, что сладкая газировка способствует эрозии зубов, снижая pH полости рта ниже 5,5. Однако влиянию несладкой газированной воды на кислотность во рту уделялось меньше внимания.

В новом исследовании ученые сравнили влияние сладкой газировки, газированной воды, газированной воды, обогащенной кальцием и обычной воды, на зубы двух десятков взрослых реципиентов. В ходе эксперимента участники выпили все четыре вида напитков, а ученые измеряли реакцию полости рта в реальном времени.

Результаты показали, что сладкая газировка вызвала наиболее сильное повышение кислотности полости рта: pH слюны оставался значительно ниже, чем после употребления обычной воды, как через две минуты, так и через 20 минут после употребления.

Обычная газировка вызвала временное снижение кислотности слюны через две минуты, в то время как газировка, обогащенная кальцием, вызвала снижение через пять минут. В обоих случаях pH вернулся к исходному уровню в течение 20 минут.

После того, как участники выпили газировку или минеральную воду, слюна быстро вернула кислотность полости рта к норме и поддерживала pH выше порогового значения, связанного с повреждением эмали. Впрочем, ученые предупреждают, что их результаты фиксировали лишь кратковременные изменния.

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