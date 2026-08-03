У кошек есть усы на лапах: ученые объяснили, зачем они нужны

Все знают, что у кошек есть усы на их очаровательных мордашках, но ученые говорят, что также у этих животных имеются усы на лапах.

Кошачьи усы также известные, как вибриссы – это специальные волоски, которые в несколько раз жестче и толще остальной шерсти. В самих усах нет нервных окончаний, но их основание находится внутри специальных сосудов, которые насыщенны нервными окончаниями, что делает усы очень чувствительными, пишет Live Science.

“Усы на мордочках так же чувствительны, как кончики пальцев у человека”, - говорит специалист по сенсорной биологии из Манчестерского столичного университета Робин Грант.

Усы на кошачьих мордах могут достигать разной длины, но в среднем, на каждой стороне морды находится 12 усиков, расположенных в четыре ряда.

Відео дня

Такие усы помогают кошкам охотится в условиях недостаточного освещения или плохого зрения. Хотя кошки хорошо видят дальние объекты.

“Эти животные не могут фокусироваться на чем-то, что находится на расстоянии менее 25 см от глаз, поэтому они используют свои усы, чтобы определить местоположение предметов”, - говорит эволюционный биолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Джонатан Лосос.

У кошек также есть пучок из четырех-шести усов на задней части каждой передней лапы, каждый длиной около 2–3 см. Они известны как запястные вибриссы.

«Запястные кости — это кости, которые у людей находятся в запястьях. Запястные усы прикреплены к передним лапам кошек рядом с запястными костями”, - отмечает Лосос.

Правда, у кошек запястные кости расположены выше по лапе, так как животные, по сути, ходят на пальцах лап, а не на ладонях.

Кошки — не единственные животные с запястными усиками.

“У большинства хищников они есть, и у многих грызунов, таких как лемуры и броненосцы. Их нет у собак, кролей и копытных, таких как лошади или коровы”, - объясняет эксперт.

Иными словами, запястные усы есть у тех видов животных, которые могут хватать добычу передними лапами или лазать по деревьях.

“Идея заключается в том, что если животным трудно видеть, за что они держатся, запястные усы могут помочь дополнить их зрение. Возможно, у кошек они есть, а у собак нет, потому что кошки могут хватать предметы передними лапами, тогда как собаки этого сделать не могут”, - подчеркивает Лосос.

Остается неясным, какую роль запястные усы играют у кошек, но, вероятно, они “направляют движение — то есть, безопасное положение передних лап — особенно во время сложных движений, таких как лазание. Они также могут помочь в обращении с добычей”.

Другие новости науки