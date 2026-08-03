Коти мають вуса на лапах: вчені пояснили, навіщо вони потрібні

Всі знають, що кішки мають вуса на їх чарівних мордочках, але вчені кажуть, що також у цих тварин є вуса на лапах.

Котячі вуса також відомі, як вібриси — це спеціальні волоски, які в кілька разів жорсткіші і товщі решти вовни. У самих вусах немає нервових закінчень, але їхня основа знаходиться всередині спеціальних судин, які насичені нервовими закінченнями, що робить вуса дуже чутливими, пише Live Science.

"Вуса на мордочках так само чутливі, як кінчики пальців у людини", — каже фахівець із сенсорної біології з Манчестерського столичного університету Робін Грант.

Вуса на котячих мордах можуть досягати різної довжини, але в середньому, на кожній стороні морди знаходиться 12 вусиків, розташованих у чотири ряди.

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Такі вуса допомагають кішкам полювати в умовах недостатнього освітлення або поганого зору. Хоча кішки добре бачать далекі об'єкти.

"Ці тварини не можуть фокусуватися на чомусь, що знаходиться на відстані менше 25 см від очей, тому вони використовують свої вуса, щоб визначити розташування предметів", — говорить еволюційний біолог з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Джонатан Лосос.

Коти також мають пучок з чотирьох-шости вусів на задній частині кожної передньої лапи, кожен довжиною близько 2-3 см. Вони відомі як зап'ясткові вібриси.

«Зап'ясткові кістки – це кістки, які у людей перебувають у зап'ястях. Зап'ясткові вуса прикріплені до передніх лап кішок поруч із зап'ястними кістками”, — зазначає Лосос.

Правда, у кішок зап'ясткові кістки розташовані вище по лапі, тому що тварини, по суті, ходять на пальцях лап, а не на долонях.

Кішки — не єдині тварини із зап'ястними вусиками.

"У більшості хижаків вони є, і у багатьох гризунів, таких як лемури та броненосці. Їх немає у собак, кролів та копитних, таких як коні чи корови", — пояснює експерт.

Іншими словами, зап'ясткові вуса є у тих видів тварин, які можуть вистачати видобуток передніми лапами або лазити по деревах.

"Ідея полягає в тому, що якщо тваринам важко бачити, за що вони тримаються, зап'ясткові вуса можуть допомогти доповнити їх зір. Можливо, у кішок вони є, а собаки не мають, тому що кішки можуть хапати предмети передніми лапами, тоді як собаки цього зробити не можуть", — підкреслює Лосос.

Залишається незрозумілим, яку роль зап'ясткові вуса відіграють у кішок, але, ймовірно, вони "направляють рух — тобто, безпечне положення передніх лап — особливо під час складних рухів, таких як лазіння. Вони також можуть допомогти у поводженні зі здобиччю".

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